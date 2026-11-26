Советская и российская певица Алла Пугачёва решила показаться себя натуральную – без макияжа и ретуши, сообщает Zakon.kz.

Селфи Примадонна опубликовала в Instagram 26 ноября 2026 года.

На снимке 77-летняя певица в объемной кепке, летнем сарафане и без грамма косметики. Пугачёва не стала скрывать от многомиллионной аудитории ни веснушки, ни возрастные изменения.

В сентябре 2026-го Алла Пугачёва впервые посетила Турцию, сопровождал ее супруг – Максим Галкин. Летом сообщалось, что она перенесла сложную операцию.