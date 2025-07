Фанаты устроили давку на концерте Дженнифер Лопес в Египте

Американская поп-дива Дженнифер Лопес 30 июля 2025 года выступила в Шарм-эш-Шейхе. Уже завтра, 1 августа, 56-летняя певица споет хиты для жителей и гостей Астаны, сообщает Zakon.kz.

С 8 июля до 10 августа 2025 года у Лопес проходит первый за шесть лет международный тур "Up All Night". Изначально дата концерта в Египте была назначена на 4 июля, однако незадолго до его проведения было объявлено о переносе на 30 июля. Причиной послужили корректировки в расписании гастролей исполнительницы.

По сообщению корреспондента ТАСС, присутствующего на месте, выступление Лопес в Египте спровоцировало большой ажиотаж, что привело к столпотворению у входа.

Впрочем, это было единственным негативным моментом музыкального вечера.

Direct and impactful:

🇪🇬 Today (30) is Egypt's day to stop! Jennifer Lopez performs tonight with sold-out tickets and promises another unforgettable show on her tour #.📍 EGYPT 💃 Tickets sold out 👑 Haters kept quiet Another successful chapter in Jennifer Lopez's world tour! pic.twitter.com/qLm8MEdSi2 — @PopArtR (@Atelevisao1) July 30, 2025

Jennifer Lopez once again proved that she's a great artist, by respecting the country and the culture of Egypt. Here are her outfits tonight 👏🏻 pic.twitter.com/vAkXgSfVGI — Thisisjlopeznow (@thisisjlopeznow) July 30, 2025

Jennifer Lopez stepped off the stage to hug young fans during her show in Egypt. pic.twitter.com/CZycF5dGm8 — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 31, 2025

Материал по теме Масштабный концерт Джей Ло в Астане: введение ограничений, как доехать и где припарковаться

Анонсы концертов Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат". Тогда матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Но 27 мая 2025 года организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта.