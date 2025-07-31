Чудесная сноха у Розы Рымбаевой: Буркитбай показала уникальные места Атырауской области

Супруга Али Окапова и известная казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай продолжает радовать поклонников снимками из живописных районов родного села Курмангазы Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

В этот раз она показала в Instagram снимки с долины лотосов. Отметим, что Курмангазинский район – единственный в стране, где так обильно цветет этот восхитительный цветок.

"Чистота. Душевное спокойствие. Глубина", – подписала пост кобызистка.

Подписчики поддержали артистку добрыми комментариями:

– Как красиво на фоне этих прекрасных цветов. – Пусть будет мир на планете! И будут счастливы и здоровы все на свете!

– Мой родной край... – Чудесная и красивая сноха у Розы Рымбаевой!

Ранее сообщалось, что казахстанская кобызистка и жена Али Окапова Акерке Буркитбай показала 29 июля Instagram-подписчикам фотографии с отдыха в родном ауле.