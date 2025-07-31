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Культура и шоу-бизнес

Чудесная сноха у Розы Рымбаевой: Буркитбай показала уникальные места Атырауской области

Буркитбай вновь радует поклонников новыми снимками с родного аула, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 20:51 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга Али Окапова и известная казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай продолжает радовать поклонников снимками из живописных районов родного села Курмангазы Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

В этот раз она показала в Instagram снимки с долины лотосов. Отметим, что Курмангазинский район – единственный в стране, где так обильно цветет этот восхитительный цветок.

"Чистота. Душевное спокойствие. Глубина", – подписала пост кобызистка.

Подписчики поддержали артистку добрыми комментариями:

– Как красиво на фоне этих прекрасных цветов.

– Пусть будет мир на планете! И будут счастливы и здоровы все на свете!

– Мой родной край...

– Чудесная и красивая сноха у Розы Рымбаевой!

Ранее сообщалось, что казахстанская кобызистка и жена Али Окапова Акерке Буркитбай показала 29 июля Instagram-подписчикам фотографии с отдыха в родном ауле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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