Сноха Розы Рымбаевой поехала отдыхать в родной аул
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанская кобызистка и жена Али Окапова Акерке Буркитбай показала 29 июля Instagram-подписчикам фотографии с отдыха в родном ауле, сообщает Zakon.kz.
На фоне живописных степей села Курмангазы Атырауской области Акерке сфотографировалась с братом и сыном. Публикация вызвала бурную реакцию Instagram-пользователей. Одни комментаторы принялись восхищаться природой края, другие же отметили генетику семьи Акерке, обратив внимание на модельные данные ее брата.
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
В большинстве случаев комментаторы пожелали Акерке хорошо провести время на родной земле. Они вспомнили ее отдых с сыном в январе этого года. Тогда после новогодних праздников кобызистка делилась в Instagram-сторис кадрами семейного времяпрепровождения с родственниками.
"Дом в Атырау – это для меня отдых", – рассказывала зимой Акерке.
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