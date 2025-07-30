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Культура и шоу-бизнес

Сноха Розы Рымбаевой поехала отдыхать в родной аул

Жена Али Окапова отдыхает в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 08:25 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанская кобызистка и жена Али Окапова Акерке Буркитбай показала 29 июля Instagram-подписчикам фотографии с отдыха в родном ауле, сообщает Zakon.kz.

На фоне живописных степей села Курмангазы Атырауской области Акерке сфотографировалась с братом и сыном. Публикация вызвала бурную реакцию Instagram-пользователей. Одни комментаторы принялись восхищаться природой края, другие же отметили генетику семьи Акерке, обратив внимание на модельные данные ее брата.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

В большинстве случаев комментаторы пожелали Акерке хорошо провести время на родной земле. Они вспомнили ее отдых с сыном в январе этого года. Тогда после новогодних праздников кобызистка делилась в Instagram-сторис кадрами семейного времяпрепровождения с родственниками.

"Дом в Атырау – это для меня отдых", – рассказывала зимой Акерке.

Абсолютная победительница престижного конкурса CLIP 2025 в Италии певица Айгерим Алтынбек поделилась творческими планами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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