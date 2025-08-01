Я был потрясен: Джастин Тимберлейк впервые рассказал о тяжелой болезни

У американского певца Джастина Тимберлейка выявили болезнь Лайма. Об этом артист рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Тимберлейк признался, что во время последних выступлений страдал от плохого самочувствия: у него возникала сильная усталость, тошнота и мучительные невралгические боли.

"Я столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем, и недавно мне диагностировали болезнь Лайма. Говорю это не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось бороться за кулисами. Если вы сами сталкивались с этим заболеванием или знаете кого-то, кто прошел через это, то вам известно, насколько это может быть изнуряющим, как физически, так и эмоционально. Когда я впервые услышал диагноз, то, конечно, был потрясен. Но, по крайней мере, стало понятно, почему во время выступлений я чувствовал сильную невралгическую боль, постоянную усталость или просто тошноту", – отметил артист.

Он также добавил, что гордится собой за то, что, несмотря на трудности, продолжил концертную деятельность.

Ранее фанаты певца неоднократно жаловались на его необычно вялое поведение на концертах: Тимберлейк практически не танцевал, опаздывал с выходом на сцену и заканчивал выступления раньше запланированного времени.

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia. Основными переносчиками возбудителей являются клещи. Симптомами болезни могут быть хроническая усталость, головные боли, боли в суставах и мышцах, повышение температуры тела и неврологические расстройства. Заболевание требует своевременного лечения антибиотиками, иначе может перейти в хроническую форму и привести к серьезным осложнениям нервной системы и суставов.

А ранее сообщалось, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане.

