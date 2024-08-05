Джастин Тимберлейк лишился прав за вождение в нетрезвом виде

Американскому певцу и актеру Джастину Тимберлейку вынесли приговор спустя два месяца после инцидента, связанным с вождением в нетрезвом виде. Артист находился на судебном заседании в онлайн-режиме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает телеканал NBC News, сейчас Тимберлейк гастролирует по Европе, потому не смог лично посетить суд в Нью-Йорке. Джастин вышел на связь из Бельгии. Он не признал себя виновным в предъявленном обвинении.

Судья Карл Ирас сообщил артисту, что действие его водительских прав в штате Нью-Йорк приостанавливается из-за его отказа пройти проверку дыхания на алкоголь после ареста.

Судья не уточнил, на какое время Джастин лишился водительских прав.

Ранее стало известно, что российскому музыканту и лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову запретили употреблять алкоголь и курить перед концертами.

