Джастин Тимберлейк лишился прав за вождение в нетрезвом виде
Фото: Instagram/justintimberlake
Американскому певцу и актеру Джастину Тимберлейку вынесли приговор спустя два месяца после инцидента, связанным с вождением в нетрезвом виде. Артист находился на судебном заседании в онлайн-режиме, сообщает Zakon.kz.
Как рассказывает телеканал NBC News, сейчас Тимберлейк гастролирует по Европе, потому не смог лично посетить суд в Нью-Йорке. Джастин вышел на связь из Бельгии. Он не признал себя виновным в предъявленном обвинении.
Судья Карл Ирас сообщил артисту, что действие его водительских прав в штате Нью-Йорк приостанавливается из-за его отказа пройти проверку дыхания на алкоголь после ареста.
Судья не уточнил, на какое время Джастин лишился водительских прав.
Ранее стало известно, что российскому музыканту и лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову запретили употреблять алкоголь и курить перед концертами.
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