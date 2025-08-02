Яна Рудковская прилетела в Казахстан ради Дженнифер Лопес

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

Концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Астане, вызвавший ажиотаж, уже прошел. Но те, кто смог попасть на музыкальный вечер, продолжаются делиться впечатлениями и кадрами с места событий, сообщает Zakon.kz.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: