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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская прилетела в Казахстан ради Дженнифер Лопес

Яна Рудковская, концерт, Лопес, Астана, прилет, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 16:21 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Астане, вызвавший ажиотаж, уже прошел. Но те, кто смог попасть на музыкальный вечер, продолжаются делиться впечатлениями и кадрами с места событий, сообщает Zakon.kz.

Так, среди гостей грандиозной вечеринки были известный продюсер Яна Рудковская, актриса Анастасия Овечкина и певица Севиль.

1 августа Рудковская опубликовала фото из салона самолета, заинтриговав аудиторию:

"Ну, и куда они собрались?"

Впрочем, все стало ясно после ее многочисленных небольших видео.

"Как она танцует! Это что-то просто невероятное!" – отметила Рудковская, показывая танцевальные номера поп-дивы Лопес.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 16:21
"Почему не прикрылась" и "Красотки": казахстанцы обсуждают Сатжан и Лопес после концерта

Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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