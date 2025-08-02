Яна Рудковская прилетела в Казахстан ради Дженнифер Лопес
Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Астане, вызвавший ажиотаж, уже прошел. Но те, кто смог попасть на музыкальный вечер, продолжаются делиться впечатлениями и кадрами с места событий, сообщает Zakon.kz.
Так, среди гостей грандиозной вечеринки были известный продюсер Яна Рудковская, актриса Анастасия Овечкина и певица Севиль.
1 августа Рудковская опубликовала фото из салона самолета, заинтриговав аудиторию:
"Ну, и куда они собрались?"
Впрочем, все стало ясно после ее многочисленных небольших видео.
"Как она танцует! Это что-то просто невероятное!" – отметила Рудковская, показывая танцевальные номера поп-дивы Лопес.
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Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.
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