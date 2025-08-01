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Культура и шоу-бизнес

Команда Дженнифер Лопес обратилась к алматинцам: Билетов больше нет

Дженнифер Лопес, концерт в Алматы, Астана, мировая звезда, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 10:58 Фото: Instagram/jlo
Первый визит американской суперзвезды Дженнифер Лопес в Казахстан ознаменовался небывалым ажиотажем. Уже сегодня, 1 августа 2025 года, исполнительница хита On The Floor выступит для жителей и гостей Астаны, 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что билеты на музыкальный вечер в Астане были раскуплены в течение нескольких часов. Тогда из-за небывалого интереса сайт с билетами был временно недоступен.

Что касается билетов в Алматы, то их раскупали гораздо медленнее. Старт продаж был объявлен на 10 утра 28 мая.

Уже сегодня, 1 августа, появилась информация о том, что билетов больше нет. Их все-таки полностью раскупили.

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"Надо бы слова выучить": казахстанец купил билет на Дженнифер Лопес, но сам стал звездой

Фото: Instagram/stories/onthejlo

"Алматы, до скорой встречи", – сказано в описании к афише.

Возвращаясь к Астане: потрясающая танцовщица уже прибыла в столицу Казахстана.

Акимат города тщательно подготовился к организации грандиозного вечера. Что важно знать зрителям про то, как доехать до стадиона "Астана Арена", ограничения и парковки, можно прочитать по этой ссылке.

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Также в Сети пишут, что суточная аренда в Астане выросла на 15-30%, особенно в районах рядом с площадкой проведения концерта. Эксперты считают подорожание естественным в период крупных мероприятий, но подчеркивают важность сохранения репутации города. Аналогичный рост цен происходил во время EXPO-2017, Всемирных игр кочевников и концертов Димаша Кудайбергена в столице.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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