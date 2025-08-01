Команда Дженнифер Лопес обратилась к алматинцам: Билетов больше нет
Примечательно, что билеты на музыкальный вечер в Астане были раскуплены в течение нескольких часов. Тогда из-за небывалого интереса сайт с билетами был временно недоступен.
Что касается билетов в Алматы, то их раскупали гораздо медленнее. Старт продаж был объявлен на 10 утра 28 мая.
Уже сегодня, 1 августа, появилась информация о том, что билетов больше нет. Их все-таки полностью раскупили.
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Фото: Instagram/stories/onthejlo
"Алматы, до скорой встречи", – сказано в описании к афише.
Возвращаясь к Астане: потрясающая танцовщица уже прибыла в столицу Казахстана.
Акимат города тщательно подготовился к организации грандиозного вечера. Что важно знать зрителям про то, как доехать до стадиона "Астана Арена", ограничения и парковки, можно прочитать по этой ссылке.
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Также в Сети пишут, что суточная аренда в Астане выросла на 15-30%, особенно в районах рядом с площадкой проведения концерта. Эксперты считают подорожание естественным в период крупных мероприятий, но подчеркивают важность сохранения репутации города. Аналогичный рост цен происходил во время EXPO-2017, Всемирных игр кочевников и концертов Димаша Кудайбергена в столице.