"Почему не прикрылась" и "Красотки": казахстанцы обсуждают Сатжан и Лопес после концерта

Казахстанская ведущая Динара Сатжан стала одной из зрителей впечатляющего концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес. Предпринимательница не только активно делилась небольшими отрывками с вечера, но и рассказала о своих впечатлениях, сообщает Zakon.kz.

Так, в описании к видео Сатжан подчеркнула:

"Джей Ло – это мое студенчество. Я знаю все ее песни. Каждый клип. Наизусть".

Далее Сатжан заявляет, что 25 лет назад Лопес была для нее иконой стиля. Сегодня – икона трудолюбия.

"Позавчера в Шарм-эш-Шейх. Сегодня – Астана. Ночью вылетает в Ереван. Мы 15-й город в ее гастрольном туре. Передышка – всего один день. Сами знаете, что значит спать в самолете. Рекомендую всем посмотреть документальный фильм "Halftime", чтобы понять, как она все это делает. Она лидер. Лидер во всем. Собрана. Отдается на концерте на 1000%". Динара Сатжан

Сатжан продолжила восхищаться знаменитостью, поблагодарив ее за прошедший концерт:

"Джей Ло – фанат сцены. Фанат своего дела. И видно, как зрители заряжают ее. Она – Дива! В свои 56 выглядит так, будто ей 25. Спасибо за концерт".

Комментаторы вновь разделились во мнениях. Одни выразили слова очарования не только Лопес, но и красоте Сатжан. Другие же и вовсе не заметили ничего, кроме откровенных нарядов артистки.

Я бы так помотала головой и уже бы шею, наверное, свернула. И голова закружилась бы.

Невероятная женщина.

Круто, конечно. Она доказывает, что человек может все (даже выйти в купальнике на сцену и не быть при этом вульгарной).

Возраст – просто цифры.

Вдохновляет.

Самое главное – от нее столько энергии, любви, таланта к своему делу! Все зависит от самого человека!

Я вас видела. Вы прекрасны.

Красотки, обе.

Динарочка – роскошная. А какое платье!

Шикарная.

Кроме Казахстана столько много стран в мире и у каждой страны своя одежда и свои обычаи, которые для нас покажутся другими. Не нужно тратить время на обсуждение ее нарядов.

Пусть этот концерт будет уроком для наших певцов, которых скучно смотреть.

Какое безупречное тело!

Она реально – ракета.

В отличие от всех я не фанат и не создаю себе идола. Если выкладывается на все сто, если так работает, то соответственно зарабатывает, это ее выбор. Но мне кажется, она знала, что едет в азиатскую страну, в которой есть глубокие корни, традиции, и весь концерт ходить полуголой на сцене, это отсутствие хоть какого то уважения. Как говорится, на вкус и цвет....

Почему не говорили наши, что нужно что-то одеть?! Она не знала, куда приедет?!

Такие легендарные люди показывают всему миру и людям на планете, как надо жить, трудиться, быть энергичными, не уставать, эти люди настолько любят жизнь, что отдают все, чтобы жить без остатка! Я просто восхищаюсь ей!

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