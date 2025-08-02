"Почему не прикрылась" и "Красотки": казахстанцы обсуждают Сатжан и Лопес после концерта
Фото: Instagram/dinarasatzhan, Instagram/jlo
Казахстанская ведущая Динара Сатжан стала одной из зрителей впечатляющего концерта американской поп-дивы Дженнифер Лопес. Предпринимательница не только активно делилась небольшими отрывками с вечера, но и рассказала о своих впечатлениях, сообщает Zakon.kz.
Так, в описании к видео Сатжан подчеркнула:
"Джей Ло – это мое студенчество. Я знаю все ее песни. Каждый клип. Наизусть".
Далее Сатжан заявляет, что 25 лет назад Лопес была для нее иконой стиля. Сегодня – икона трудолюбия.
"Позавчера в Шарм-эш-Шейх. Сегодня – Астана. Ночью вылетает в Ереван. Мы 15-й город в ее гастрольном туре. Передышка – всего один день. Сами знаете, что значит спать в самолете. Рекомендую всем посмотреть документальный фильм "Halftime", чтобы понять, как она все это делает. Она лидер. Лидер во всем. Собрана. Отдается на концерте на 1000%".Динара Сатжан
Сатжан продолжила восхищаться знаменитостью, поблагодарив ее за прошедший концерт:
"Джей Ло – фанат сцены. Фанат своего дела. И видно, как зрители заряжают ее. Она – Дива! В свои 56 выглядит так, будто ей 25. Спасибо за концерт".
Комментаторы вновь разделились во мнениях. Одни выразили слова очарования не только Лопес, но и красоте Сатжан. Другие же и вовсе не заметили ничего, кроме откровенных нарядов артистки.
- Я бы так помотала головой и уже бы шею, наверное, свернула. И голова закружилась бы.
- Невероятная женщина.
- Круто, конечно. Она доказывает, что человек может все (даже выйти в купальнике на сцену и не быть при этом вульгарной).
- Возраст – просто цифры.
- Вдохновляет.
- Самое главное – от нее столько энергии, любви, таланта к своему делу! Все зависит от самого человека!
- Я вас видела. Вы прекрасны.
- Красотки, обе.
- Динарочка – роскошная. А какое платье!
- Шикарная.
- Кроме Казахстана столько много стран в мире и у каждой страны своя одежда и свои обычаи, которые для нас покажутся другими. Не нужно тратить время на обсуждение ее нарядов.
- Пусть этот концерт будет уроком для наших певцов, которых скучно смотреть.
- Какое безупречное тело!
- Она реально – ракета.
- В отличие от всех я не фанат и не создаю себе идола. Если выкладывается на все сто, если так работает, то соответственно зарабатывает, это ее выбор. Но мне кажется, она знала, что едет в азиатскую страну, в которой есть глубокие корни, традиции, и весь концерт ходить полуголой на сцене, это отсутствие хоть какого то уважения. Как говорится, на вкус и цвет....
- Почему не говорили наши, что нужно что-то одеть?! Она не знала, куда приедет?!
- Такие легендарные люди показывают всему миру и людям на планете, как надо жить, трудиться, быть энергичными, не уставать, эти люди настолько любят жизнь, что отдают все, чтобы жить без остатка! Я просто восхищаюсь ей!
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