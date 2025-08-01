Как проходит грандиозный концерт Дженнифер Лопес в Астане

В Астане в эти минуты проходит концерт американской поп-дивы Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Выступление звезды, впервые приехавшей в Казахстан, собрало полный стадион – зрители заполнили трибуны и фан-зону задолго до начала шоу.

На кадрах, которые массово публикуют в соцсетях, видно, как публика срывается в восторженные крики при появлении певицы на сцене. Танцевальные номера, огни, спецэффекты и узнаваемые хиты – Джей Ло устроила в столице настоящее музыкальное шоу.

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа). О том, как доехать и где припарковаться на концерт звезды в Астане, можно узнать здесь.

