Дженнифер Лопес обратилась к армянским фанатам перед грандиозным шоу
Фото: Instagram/jlo
Американская поп-звезда Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками эмоциональным постом в Instagram перед своим концертом в столице Армении – Ереване, сообщает Zakon.kz.
Артистка 3 августа опубликовала фотографии с предыдущих концертов.
"Это лето – праздник свободы и отличного настроения. До встречи сегодня вечером, Ереван!" – написала она под постом.
Публикация мгновенно вызвала волну восторженных комментариев со всего мира, особенно от армянских поклонников, которые с нетерпением ждут выступления певицы.
Концерт в Ереване входит в мировое турне Лопес "This Is Me... Now", и для Армении это стало настоящим культурным событием.
Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа. Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.
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