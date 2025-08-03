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Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес обратилась к армянским фанатам перед грандиозным шоу

Дженнифер Лопес, концерт, Ереван, Армения , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 21:00 Фото: Instagram/jlo
Американская поп-звезда Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками эмоциональным постом в Instagram перед своим концертом в столице Армении – Ереване, сообщает Zakon.kz.

Артистка 3 августа опубликовала фотографии с предыдущих концертов. 

"Это лето – праздник свободы и отличного настроения. До встречи сегодня вечером, Ереван!" – написала она под постом.

Публикация мгновенно вызвала волну восторженных комментариев со всего мира, особенно от армянских поклонников, которые с нетерпением ждут выступления певицы.

Концерт в Ереване входит в мировое турне Лопес "This Is Me... Now", и для Армении это стало настоящим культурным событием. 

Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа. Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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