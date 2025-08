Дженнифер Лопес обратилась к армянским фанатам перед грандиозным шоу

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками эмоциональным постом в Instagram перед своим концертом в столице Армении – Ереване, сообщает Zakon.kz.

Артистка 3 августа опубликовала фотографии с предыдущих концертов.

"Это лето – праздник свободы и отличного настроения. До встречи сегодня вечером, Ереван!" – написала она под постом.

Публикация мгновенно вызвала волну восторженных комментариев со всего мира, особенно от армянских поклонников, которые с нетерпением ждут выступления певицы.

Концерт в Ереване входит в мировое турне Лопес "This Is Me... Now", и для Армении это стало настоящим культурным событием.

Выступление американской звезды Дженнифер Лопес в Астане состоялось в пятницу, 1 августа. Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.