Наша Баян не хуже Джей Ло: Алагузова восхитила Казнет фотосессией в национальном стиле

Известная актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным видео с новой фотосессии, которая моментально вызвала восторг в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 3 августа в Instagram, она запечатлена вместе со своей семьей – мужем, маленькими детьми, мамой, а также породистыми собаками тазы.

Все участники съемки облачены в красивую одежду в национальном стиле, что придало фотосессии особую атмосферу аутентичности и тепла.

Фанаты оставили множество восхищенных комментариев под постом:

Наша Баян не хуже Дженнифер Лопес!

Какое замечательное видео!

Золотые, поздравляю с первыми национальными костюмами!

А ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что больше не намерена работать с известными продюсерами и лейблами.