Наша Баян не хуже Джей Ло: Алагузова восхитила Казнет фотосессией в национальном стиле
Фото: YouTube/dina_tolepbergen
Известная актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным видео с новой фотосессии, которая моментально вызвала восторг в соцсетях, сообщает Zakon.kz.
На кадрах, опубликованных 3 августа в Instagram, она запечатлена вместе со своей семьей – мужем, маленькими детьми, мамой, а также породистыми собаками тазы.
Все участники съемки облачены в красивую одежду в национальном стиле, что придало фотосессии особую атмосферу аутентичности и тепла.
Фанаты оставили множество восхищенных комментариев под постом:
- Наша Баян не хуже Дженнифер Лопес!
- Какое замечательное видео!
- Золотые, поздравляю с первыми национальными костюмами!
А ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что больше не намерена работать с известными продюсерами и лейблами.
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