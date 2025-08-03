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Культура и шоу-бизнес

Наша Баян не хуже Джей Ло: Алагузова восхитила Казнет фотосессией в национальном стиле

Баян Алагузова, дети, семья, фотоссесия , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 18:34 Фото: YouTube/dina_tolepbergen
Известная актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась трогательным видео с новой фотосессии, которая моментально вызвала восторг в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 3 августа в Instagram, она запечатлена вместе со своей семьей – мужем, маленькими детьми, мамой, а также породистыми собаками тазы.

Все участники съемки облачены в красивую одежду в национальном стиле, что придало фотосессии особую атмосферу аутентичности и тепла.

Фанаты оставили множество восхищенных комментариев под постом:

  • Наша Баян не хуже Дженнифер Лопес!
  • Какое замечательное видео!
  • Золотые, поздравляю с первыми национальными костюмами!

А ранее заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила, что больше не намерена работать с известными продюсерами и лейблами. 

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Айсулу Омарова
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