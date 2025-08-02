#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
543.24
619.89
6.78
Культура и шоу-бизнес

"Ни одной улыбки": соцсети обсуждают реакцию зрителей на концерт Дженнифер Лопес в Астане

Дженнифер Лопес, концерт, Астана, фанаты, реакция, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:27 Фото: Instagram/jlo
В пятницу, 1 августа 2025 года, в столице Казахстана состоялся грандиозный музыкальный вечер. На сцене стадиона Astana Arena выступила поп-дива Дженнифер Лопес. В Сети активно обсуждают многочисленные видео с концерта, сообщает Zakon.kz.

Так, в Казнете появилось видео, как Лопес исполняет свою известную композицию 1999 года под названием Waiting for Tonight.

"Самая хитовая песня JLO", – говорится в описании к публикации.

После просмотра многих смутило отсутствие эмоций на лицах слушателей, учитывая, что за билеты на выступление американской знаменитости прошлось изрядно побороться.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:27
Концерт Джей Ло в Астане: билеты раскупили за несколько часов, но начата проверка
  • Все только снимают. А как же наслаждаться моментом, подпевать, танцевать?
  • У людей в зале лица недовольные. Как-будто их туда силой привели.
  • Без эмоций – это молодежь, которая не понимает JLo, но купили билет на всякий случай.
  • Такие безэмоциональные лица у людей...
  • Люди, рожденные после 2000, как будто пришли только поснимать ее на телефон. И только народ 30+ кайфовал, пел и наслаждался концертом.
  • Ничего себе! Столько молодежи. Я под эту песню танцевала в 1999 году.
  • Почему никто не танцует?
  • Где мы? Кто здесь?
  • Ни одну улыбку не вижу, не вижу эмоций и танцев!
  • Народ вообще не в теме... Там петь надо и танцевать...
  • Все такие зажатые, уставшие, безэмоциональные. Там еще парни стоят с таким лицом, будто их туда девушки привели и силой заставили стоять.
  • Пацаны в шоке. Мол, что я тут делаю.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:27
Дженнифер Лопес призналась в любви казахстанцам на концерте в Астане

Не обошлось и без неприятных моментов. Так, после концерта произошла давка и ссора между фанатками.

Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Кудалык в семье Кудайберген: сестра Димаша показала трогательные кадры обряда
Культура и шоу-бизнес
11:05, Сегодня
Кудалык в семье Кудайберген: сестра Димаша показала трогательные кадры обряда
"Любовь или деньги": в Сети спорят, что скрепляет 10-летний союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
Культура и шоу-бизнес
10:17, Сегодня
"Любовь или деньги": в Сети спорят, что скрепляет 10-летний союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
Внук Розы Рымбаевой неожиданно "научился" водить трактор
Культура и шоу-бизнес
06:40, Сегодня
Внук Розы Рымбаевой неожиданно "научился" водить трактор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: