"Ни одной улыбки": соцсети обсуждают реакцию зрителей на концерт Дженнифер Лопес в Астане

В пятницу, 1 августа 2025 года, в столице Казахстана состоялся грандиозный музыкальный вечер. На сцене стадиона Astana Arena выступила поп-дива Дженнифер Лопес. В Сети активно обсуждают многочисленные видео с концерта, сообщает Zakon.kz.

Так, в Казнете появилось видео, как Лопес исполняет свою известную композицию 1999 года под названием Waiting for Tonight.

"Самая хитовая песня JLO", – говорится в описании к публикации.

После просмотра многих смутило отсутствие эмоций на лицах слушателей, учитывая, что за билеты на выступление американской знаменитости прошлось изрядно побороться.

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Все только снимают. А как же наслаждаться моментом, подпевать, танцевать?

У людей в зале лица недовольные. Как-будто их туда силой привели.

Без эмоций – это молодежь, которая не понимает JLo, но купили билет на всякий случай.

Такие безэмоциональные лица у людей...

Люди, рожденные после 2000, как будто пришли только поснимать ее на телефон. И только народ 30+ кайфовал, пел и наслаждался концертом.

Ничего себе! Столько молодежи. Я под эту песню танцевала в 1999 году.

Почему никто не танцует?

Где мы? Кто здесь?

Ни одну улыбку не вижу, не вижу эмоций и танцев!

Народ вообще не в теме... Там петь надо и танцевать...

Все такие зажатые, уставшие, безэмоциональные. Там еще парни стоят с таким лицом, будто их туда девушки привели и силой заставили стоять.

Пацаны в шоке. Мол, что я тут делаю.

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Не обошлось и без неприятных моментов. Так, после концерта произошла давка и ссора между фанатками.

Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.