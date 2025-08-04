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Культура и шоу-бизнес

Раушан Кудайберген обратилась к Димашу и Мансуру после сюрприза на узату

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген с сестренкой Раушан и братишкой Мансуром, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 15:09 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
1 августа 2025 года в семье всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена произошло радостное событие – кыз узату сестренки Раушан. На этом трогательном мероприятии певец со своим братишкой Мансуром устроили для единственной сестры сюрприз, который растрогал ее, сообщает Zakon.kz.

Сюрпризом стала песня, посвященная Раушан.

"Снова и снова пересматриваю сюрприз брата и Мансуртая! Каждая нота, каждое слово нашли место в моей душе! Тысячу благодарностей нашим родителям, которые вырастили нас с убеждением: "В этом мире нет никого ближе сестер и братьев", которые воспитали в нас безграничную любовь друг к другу!" – написала единственная сестренка Димаша в Instagram-Stories 3 августа.

Также она подчеркнула, что невозможно выразить словами любовь к брату и Мансуру.

"Мои родные, мои самые близкие, мои братья, я всегда рядом с вами", – заключила Раушан, обращаясь к братьям.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

О том, что Димаш Кудайберген растрогал Раушан до слез на ее кыз узату, мы писали 2 августа 2025 года. Народный артист Казахстана исполнил песню "Қарлығашым ұя салғанда", написанную для единственной сестренки. По словам исполнителя, этой композицией он с братом Мансуром хотели показать тоску в сердце.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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