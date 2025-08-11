#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мансур Кудайберген обратился к сестре и сообщил поклонникам Димаша радостную новость

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген с сестренкой Раушан и братишкой Мансуром, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:34 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген с сестренкой Раушан и братишкой Мансуром разместили 10 августа 2025 года в Instagram совместную фотографию, под которой рассказали о долгожданной новости, сообщает Zakon.kz.

Под трогательным снимком, где братья нежно целуют в лоб сестру, Мансур написал:

"Раушан, будь счастлива".

Также братишка Димаша обратился к поклонникам, которые давно просили опубликовать клип на песню-сюрприз для Раушан:

"Клип на нашу песню "Qarlygashym Uya Salganda" вышел на YouTube-канале Dimash Qudaibergen!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:34
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе

ERMAKHAN & RAUSHAN – SHORT FILM

Многомиллионная армия поклонников семьи Кудайберген поблагодарила Мансура за столь трогательный кадр с братом и сестрой, а также с восторгом восприняла клип. Вместе с тем фанаты вновь пожелали Раушан счастья:

  • "Красавица, поздравляю!"
  • "Глаз не отвести. Счастья Раушан".
  • "Картинка, которая стоит миллиона слов. Мансур, спасибо, что поделились".
  • "Любви вам вечной, счастья без края. Пусть дом будет наполнен уютом и теплом".
  • "Рахмет! Ждем и обязательно придем смотреть! Вы такие замечательные! Берегите друг друга".
  • "Дорогой Мансур, пусть Раушан и Ермахан будут счастливы в браке, пусть сбудутся все их мечты…"
  • "Два брата прощаются со своей прекрасной сестрой! Какая прекрасная картина и какое прекрасное воспоминание!"
  • "Как красиво и кинематографично, Димаш! Супер! Спасибо, дорогой друг и артист! Счастья семье Раушан! И счастья вам и всей вашей семье!"
  • "Все трое деток (уже, конечно, взрослых) как на подбор! Умные, красивые, талантливые, добрые и воспитанные! Счастья Раушаночке в замужестве!"
  • "Три любящих, родных сердца, и так будет всегда. Спасибо, Мансур, что поделились. Будьте счастливы, наши очень-очень дорогие Димаш, Раушан и Мансур!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 13:34
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками

7 августа 2025 года Раушан Кудайберген детально показала свой наряд, сшитый на кыз узату.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
