Мансур Кудайберген обратился к сестре и сообщил поклонникам Димаша радостную новость
Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген с сестренкой Раушан и братишкой Мансуром разместили 10 августа 2025 года в Instagram совместную фотографию, под которой рассказали о долгожданной новости, сообщает Zakon.kz.
Под трогательным снимком, где братья нежно целуют в лоб сестру, Мансур написал:
"Раушан, будь счастлива".
Также братишка Димаша обратился к поклонникам, которые давно просили опубликовать клип на песню-сюрприз для Раушан:
"Клип на нашу песню "Qarlygashym Uya Salganda" вышел на YouTube-канале Dimash Qudaibergen!"
Материал по теме
"Будь счастлива, моя ласточка!" Димаш Кудайберген растрогал до слез сестру на ее свадьбе
ERMAKHAN & RAUSHAN – SHORT FILM
Многомиллионная армия поклонников семьи Кудайберген поблагодарила Мансура за столь трогательный кадр с братом и сестрой, а также с восторгом восприняла клип. Вместе с тем фанаты вновь пожелали Раушан счастья:
- "Красавица, поздравляю!"
- "Глаз не отвести. Счастья Раушан".
- "Картинка, которая стоит миллиона слов. Мансур, спасибо, что поделились".
- "Любви вам вечной, счастья без края. Пусть дом будет наполнен уютом и теплом".
- "Рахмет! Ждем и обязательно придем смотреть! Вы такие замечательные! Берегите друг друга".
- "Дорогой Мансур, пусть Раушан и Ермахан будут счастливы в браке, пусть сбудутся все их мечты…"
- "Два брата прощаются со своей прекрасной сестрой! Какая прекрасная картина и какое прекрасное воспоминание!"
- "Как красиво и кинематографично, Димаш! Супер! Спасибо, дорогой друг и артист! Счастья семье Раушан! И счастья вам и всей вашей семье!"
- "Все трое деток (уже, конечно, взрослых) как на подбор! Умные, красивые, талантливые, добрые и воспитанные! Счастья Раушаночке в замужестве!"
- "Три любящих, родных сердца, и так будет всегда. Спасибо, Мансур, что поделились. Будьте счастливы, наши очень-очень дорогие Димаш, Раушан и Мансур!"
7 августа 2025 года Раушан Кудайберген детально показала свой наряд, сшитый на кыз узату.
