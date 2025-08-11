Мансур Кудайберген обратился к сестре и сообщил поклонникам Димаша радостную новость

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген с сестренкой Раушан и братишкой Мансуром разместили 10 августа 2025 года в Instagram совместную фотографию, под которой рассказали о долгожданной новости, сообщает Zakon.kz.

Под трогательным снимком, где братья нежно целуют в лоб сестру, Мансур написал:

"Раушан, будь счастлива".

Также братишка Димаша обратился к поклонникам, которые давно просили опубликовать клип на песню-сюрприз для Раушан:

"Клип на нашу песню "Qarlygashym Uya Salganda" вышел на YouTube-канале Dimash Qudaibergen!"

ERMAKHAN & RAUSHAN – SHORT FILM

Многомиллионная армия поклонников семьи Кудайберген поблагодарила Мансура за столь трогательный кадр с братом и сестрой, а также с восторгом восприняла клип. Вместе с тем фанаты вновь пожелали Раушан счастья:

"Красавица, поздравляю!"

"Глаз не отвести. Счастья Раушан".

"Картинка, которая стоит миллиона слов. Мансур, спасибо, что поделились".

"Любви вам вечной, счастья без края. Пусть дом будет наполнен уютом и теплом".

"Рахмет! Ждем и обязательно придем смотреть! Вы такие замечательные! Берегите друг друга".

"Дорогой Мансур, пусть Раушан и Ермахан будут счастливы в браке, пусть сбудутся все их мечты…"

"Два брата прощаются со своей прекрасной сестрой! Какая прекрасная картина и какое прекрасное воспоминание!"

"Как красиво и кинематографично, Димаш! Супер! Спасибо, дорогой друг и артист! Счастья семье Раушан! И счастья вам и всей вашей семье!"

"Все трое деток (уже, конечно, взрослых) как на подбор! Умные, красивые, талантливые, добрые и воспитанные! Счастья Раушаночке в замужестве!"

"Три любящих, родных сердца, и так будет всегда. Спасибо, Мансур, что поделились. Будьте счастливы, наши очень-очень дорогие Димаш, Раушан и Мансур!"

7 августа 2025 года Раушан Кудайберген детально показала свой наряд, сшитый на кыз узату.