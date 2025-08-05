Новая публикация жены Мейржана Туребаева восхитила поклонников
Под публикацией Есеева оставила трогательную запись:
"Когда есть любовь, каждая минута – счастье".
Фолловеры, увидев душевные кадры Даны с мужем – вайнером Мейржаном Туребаевым, отметили, что любовь спасет мир. Также они пожелали Есеевой, чтобы супруг поскорее вернулся домой:
- "Любовь спасет мир".
- "Дана, какие вы классные!"
- "Желаю бесконечной любви".
- "Наполненная, сильная, красивая".
- "Обожаю вас, будьте счастливы всегда".
- "Желаю, чтобы Мейржан поскорее вернулся".
- "Все мы ждем Мейржана. Уже 5 лет прошло, когда он вернется?"
- "Мне всегда казалось, что Наима похожа на папу, оказывается, мамина копия".
- "Красивая и нежная! Умная и смелая! Добрая и веселая! Благодарная и внимательная!"
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В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.
3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. При этом в КУИС отметили, что Мейржан Туребаев продолжает отбывать наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы.