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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация жены Мейржана Туребаева восхитила поклонников

вайнер и блогер Мейржан Туребаев, предпринимательница Дана Есеева, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 18:06 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Известный казахстанский блогер, бизнесвумен и пятикратная мать Дана Есеева порадовала своих поклонников новой публикацией в Instagram. Видео, сгенерированное искусственным интеллектом из архивных семейных фото, вызвало восторг среди подписчиков 37-летней Даны, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией Есеева оставила трогательную запись:

"Когда есть любовь, каждая минута – счастье".

Фолловеры, увидев душевные кадры Даны с мужем – вайнером Мейржаном Туребаевым, отметили, что любовь спасет мир. Также они пожелали Есеевой, чтобы супруг поскорее вернулся домой:

  • "Любовь спасет мир".
  • "Дана, какие вы классные!"
  • "Желаю бесконечной любви".
  • "Наполненная, сильная, красивая".
  • "Обожаю вас, будьте счастливы всегда".
  • "Желаю, чтобы Мейржан поскорее вернулся".
  • "Все мы ждем Мейржана. Уже 5 лет прошло, когда он вернется?"
  • "Мне всегда казалось, что Наима похожа на папу, оказывается, мамина копия".
  • "Красивая и нежная! Умная и смелая! Добрая и веселая! Благодарная и внимательная!"

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В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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