Казахстанцы раскритиковали ремонт в доме Динары Сатжан
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанский дизайнер опубликовала кадры со стройки "Дома мечты Динары Сатжан". Дизайнерские приемы, к которым прибег специалист, понравились далеко не всем ее подписчикам, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram дизайнер разместила обзор того, как проходит отделка в доме журналистки. По ее словам, сейчас идет ее завершающий этап:
"Мои эстеты, вот такой большой обзор со стройки "Дома мечты Динары Сатжан" получился. Сейчас такая стадия, что все меняется каждый день! Докрашивают, доклеивают, монтируют, устанавливают. Очень интересный и мой самый любимый момент стройки. Когда картинка уже прям совсем вырисовывается".
Несмотря на позитивный подход дизайнера к делу, некоторым откровенно не понравились дизайнерские решения:
- "Плитки в санузле черно-белые – глаза режет, обои странные, лестница понравилась, а холл слишком торжественный".
- "Ремонт из 2015 годов".
- "Я думала, цветные обои давно не в моде".
- "Мне не нравятся обои, меняйте".
- "Низкий потолок. Давит, когда смотришь".
Пока сама Динара Сатжан не отреагировала на критику своего жилья. Возможно, окончательный результат изменит мнение критиков.
