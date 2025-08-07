Казахстанцы раскритиковали ремонт в доме Динары Сатжан

Казахстанский дизайнер опубликовала кадры со стройки "Дома мечты Динары Сатжан". Дизайнерские приемы, к которым прибег специалист, понравились далеко не всем ее подписчикам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram дизайнер разместила обзор того, как проходит отделка в доме журналистки. По ее словам, сейчас идет ее завершающий этап:

"Мои эстеты, вот такой большой обзор со стройки "Дома мечты Динары Сатжан" получился. Сейчас такая стадия, что все меняется каждый день! Докрашивают, доклеивают, монтируют, устанавливают. Очень интересный и мой самый любимый момент стройки. Когда картинка уже прям совсем вырисовывается".

Несмотря на позитивный подход дизайнера к делу, некоторым откровенно не понравились дизайнерские решения:

"Плитки в санузле черно-белые – глаза режет, обои странные, лестница понравилась, а холл слишком торжественный".

"Ремонт из 2015 годов".

"Я думала, цветные обои давно не в моде".

"Мне не нравятся обои, меняйте".

"Низкий потолок. Давит, когда смотришь".

Пока сама Динара Сатжан не отреагировала на критику своего жилья. Возможно, окончательный результат изменит мнение критиков.

