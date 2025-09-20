Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом

Казахстанская телеведущая и модельер Динара Сатжан поделилась с подписчиками долгожданной новостью: ремонт в ее новом доме завершен, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала видео из роскошного особняка в Астане и призналась, что совсем скоро готова показать результат зрителям на своем YouTube-канале.

Напомним, что совсем недавно Динара вышла замуж за известного бизнесмена Жумабека Жаныкулова. В течение нескольких месяцев в сторис она делилась с подписчиками кадрами процесса ремонта и рассказывала о выборе интерьера. Теперь дом полностью готов, и двери нового жилья откроются для нее и ее супруга.

Кроме того, телеведущая пообещала пригласить в гости трех самых преданных и активных подписчиков, чтобы лично показать им обновленный дом.

