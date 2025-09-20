#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом

Динара Сатжан, дом, ремонт, переезд , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 01:50 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая и модельер Динара Сатжан поделилась с подписчиками долгожданной новостью: ремонт в ее новом доме завершен, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала видео из роскошного особняка в Астане и призналась, что совсем скоро готова показать результат зрителям на своем YouTube-канале.

Напомним, что совсем недавно Динара вышла замуж за известного бизнесмена Жумабека Жаныкулова. В течение нескольких месяцев в сторис она делилась с подписчиками кадрами процесса ремонта и рассказывала о выборе интерьера. Теперь дом полностью готов, и двери нового жилья откроются для нее и ее супруга.

Кроме того, телеведущая пообещала пригласить в гости трех самых преданных и активных подписчиков, чтобы лично показать им обновленный дом.

А ранее сообщалось, что казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов пообещал подарить футболистам футбольного клуба "Кайрат" автомобили, если они одержат победу над "Реал Мадридом".

Айсулу Омарова
