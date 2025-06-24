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Культура и шоу-бизнес

Том Круз и Брэд Питт воссоединились в Лондоне впервые за 24 года

Том Круз и Брэд Питт воссоединились в Лондоне впервые за 24 года, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:30 Фото: Instagram/tomcruise
Два популярнейших американских актера Том Круз и Брэд Питт впервые с 2001 года появились вместе на публике, чем приятно удивили поклонников, сообщает Zakon.kz.

Такое знаковое событие произошло в Лондоне на премьере "Формулы-1", где 61-летний Питт сыграл главную роль. Совместными кадрами в своем Instagram 24 июня 2025 года поделился 62-летний Круз.

Публикация взбудоражила поклонников легенд Голливуда и вызвала шквал обсуждения:

  • "Боги!"
  • "Великие легенды кино".
  • "Вы снимаетесь вместе?"
  • "Легендарное воссоединение".
  • "Пожалуйста, поработайте с Брэдом снова".
  • "Я бы хотела, чтобы вы, ребята, сняли еще один фильм вместе".

Отметим, что в 1994 году Том и Брэд вместе снялись в культовом фильме "Интервью с вампиром". После они перестали общаться.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 16:30
Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта

6 июня 2025 года сообщалось, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за смертельный трюк в "Миссия невыполнима".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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