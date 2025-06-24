Том Круз и Брэд Питт воссоединились в Лондоне впервые за 24 года
Фото: Instagram/tomcruise
Два популярнейших американских актера Том Круз и Брэд Питт впервые с 2001 года появились вместе на публике, чем приятно удивили поклонников, сообщает Zakon.kz.
Такое знаковое событие произошло в Лондоне на премьере "Формулы-1", где 61-летний Питт сыграл главную роль. Совместными кадрами в своем Instagram 24 июня 2025 года поделился 62-летний Круз.
Публикация взбудоражила поклонников легенд Голливуда и вызвала шквал обсуждения:
- "Боги!"
- "Великие легенды кино".
- "Вы снимаетесь вместе?"
- "Легендарное воссоединение".
- "Пожалуйста, поработайте с Брэдом снова".
- "Я бы хотела, чтобы вы, ребята, сняли еще один фильм вместе".
Отметим, что в 1994 году Том и Брэд вместе снялись в культовом фильме "Интервью с вампиром". После они перестали общаться.
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6 июня 2025 года сообщалось, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за смертельный трюк в "Миссия невыполнима".
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