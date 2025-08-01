Грандиозный концерт Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать про ограничения, парковки и шаттл-басы

В Астане сегодня, 1 августа 2025 года, пройдет долгожданный концерт всемирно известной американской певицы Дженнифер Лопес. Что важно знать зрителям про то, как доехать до стадиона "Астана Арена", ограничения и парковки – в материале Zakon.kz.

Ограничение движения

Как сообщили в столичном акимате, в связи с проведением масштабного концерта будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" – со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка" .

Цель – обеспечение общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.

Где припарковаться

Зрителям, приехавшим на концерт Джей Ло, можно будет припарковаться на территории:

ледового дворца "Алау",

МЛД "Барыс Арена",

велотрека "Сарыарка",

Ботанического сада со стороны улиц Бухар жырау и Орынбор,

ул. Керей-Жанибек хандар,

в других местах парковок.

Запуск шаттл-басов

Также власти столицы сообщили, что для удобства зрителей концерта Дженнифер Лопес будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно:

парковка у Столичного цирка; парковка у мечети "Хазрет Султан"; парковка у спортивного комплекса "QAZAQSTAN"; парковка у Центрального парка со стороны проспекта Туран; парковка у мечети "Бас Мешіт".

Шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения. Во избежание заторов и сложностей с парковкой рекомендуем зрителям фестиваля воспользоваться общественным транспортом.

Важная информация по входам на стадион "Астана Арена"

Администрация стадиона подчеркнула, что проход на территорию мероприятия осуществляется исключительно через вход, соответствующий зоне или сектору, указанному на вашем билете.

Попытка пройти через другой вход будет невозможна.

Схема входов:

1. Сектор E – со стороны проспекта Кабанбай Батыра.

2. FAN ZONE и VIP STANDING – напротив ЖК Inju Arena 2.

3. Сектор N – напротив ЖК "CHAMPION".

4. FREE ZONE и DANCE FLOOR – со стороны проспекта Туран, напротив ЖК CHAMPION Блок 2.

5. Сектор W (вход 1) – со стороны проспекта Туран, ближе к сектору NW.

6. Сектор W (вход 2) – со стороны проспекта Туран, напротив ЖК Byqar Juray 3.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в ночь на 1 августа прибыла в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане.

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа).