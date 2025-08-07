#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сестра Димаша Кудайбергена детально показала свадебный образ и восхитила фанатов

Раушан Кудайберген, Димаш, свадьба, свадебный наряд , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 23:09 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена – Раушан опубликовала серию красивых фотографий, на которых детально показала свой свадебный образ, сообщает Zakon.kz.

Снимки она 7 августа разместила на своей странице в Instagram.

На фотографиях Раушан запечатлена в традиционном казахском свадебном наряде: длинное красное платье с богатой вышивкой и декоративными элементами, головной убор саукеле, украшенный перьями, и серебряные украшения ручной работы.

На одном из кадров – крупный план ювелирных изделий, среди которых традиционный белик, сырга и сақина (кольца), а также браслеты.

В комментариях подписчики восторженно отозвались об образе невесты, отмечая гармоничное сочетание женственности, национального колорита и утонченности. Некоторые сравнили снимки с кадрами из исторического фильма.

Свадьба Раушан стала заметным событием среди поклонников семьи Кудайберген. Пользователи отметили, что девушка не только подчеркнула свою идентичность через одежду, но и вдохновила многих на сохранение и переосмысление традиций.

1 августа 2025 года 24-летняя младшая сестра известного исполнителя Димаша Кудайбергена вышла замуж.

Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

Айсулу Омарова
