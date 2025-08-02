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Культура и шоу-бизнес

Кудалык в семье Кудайберген: сестра Димаша показала трогательные кадры обряда

Раушан Кудайберген, семья, кудалык, знаменитости, свадьба, обряд, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 11:05 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Несколько месяцев назад стало известно, что 24-летняя родная сестренка известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена выходит замуж. Уже в пятницу, 1 августа 2025 года, Раушан Кудайберген разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык, сообщает Zakon.kz.

"Памятные фотографии с церемонии благословения у взрослых", – говорится в описании к публикации, собравшей многочисленные отзывы.

Кудалык – национальный обряд сватовства. Самая ответственная и престижная часть свадебного обряда.

Подписчики Раушан поспешили поздравить звездную семью со значимым событием.

  • Будь счастлива! Пусть улыбка никогда не исчезнет с твоего лица.
  • От всей души желаю этой паре огромного счастья, пусть каждый день будет наполнен улыбками и приятными сюрпризами!
  • Долгих лет счастья.
  • Выглядите прекрасно.
  • Поздравляю с рождением новой семьи! Пусть ваш союз будет наполнен любовью, взаимопониманием, уважением и счастьем.
  • Вы прекрасны! Вечной любви и огромного счастья вам! Обожаем.
  • Копия мамы.
  • Примите и наше благословение от всей души и сердца. Счастья вам.
  • Какие вы красивые. Желаю вам большого счастья, крепкой любви, счастливых моментов.

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Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж

30 июля Раушан опубликовала новую серию фотографий и видео. В кадре перед аудиторией она предстала со своим женихом Ермаханом Аймахан в национальных нарядах.

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Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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