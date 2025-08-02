Кудалык в семье Кудайберген: сестра Димаша показала трогательные кадры обряда
"Памятные фотографии с церемонии благословения у взрослых", – говорится в описании к публикации, собравшей многочисленные отзывы.
Кудалык – национальный обряд сватовства. Самая ответственная и престижная часть свадебного обряда.
Подписчики Раушан поспешили поздравить звездную семью со значимым событием.
- Будь счастлива! Пусть улыбка никогда не исчезнет с твоего лица.
- От всей души желаю этой паре огромного счастья, пусть каждый день будет наполнен улыбками и приятными сюрпризами!
- Долгих лет счастья.
- Выглядите прекрасно.
- Поздравляю с рождением новой семьи! Пусть ваш союз будет наполнен любовью, взаимопониманием, уважением и счастьем.
- Вы прекрасны! Вечной любви и огромного счастья вам! Обожаем.
- Копия мамы.
- Примите и наше благословение от всей души и сердца. Счастья вам.
- Какие вы красивые. Желаю вам большого счастья, крепкой любви, счастливых моментов.
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30 июля Раушан опубликовала новую серию фотографий и видео. В кадре перед аудиторией она предстала со своим женихом Ермаханом Аймахан в национальных нарядах.
Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.