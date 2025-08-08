#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Это какая-то фантастика: богатейший азербайджанец об удивительной поездке в Казахстан

Эмин Агаларов: Казахстан, поездка , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 10:51 Фото: Instagram/eminofficial
Известный предприниматель и певец Эмин Агаларов поделился впечатлениями от недавней поездки в Казахстан, где он осматривал участки для возможных проектов, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, где отвечает на вопрос о том, какие места его удивили больше всего.

Бизнесмен сразу ответил, что это был Казахстан – урочище Бозжыра. По его словам, во время рабочей поездки в Мангистаускую область его маршрут пролегал через бескрайние степи, а добираться до нужных точек приходилось на вертолете Ми-8.

"Ты летишь – степь, степь, степь, долго степь. Часами ты летишь. Приземляешься – склон горы, гигантские камни торчат. Это было дно океана когда-то. И там до сих пор скелеты. Я был в шоке", – рассказал Агаларов.

Предприниматель отметил, что в некоторых местах не было даже воды, но местные гиды все равно настаивали на том, чтобы показать ему эти локации. "Мне было неудобно, но мы прилетели. Я был в восторге. Это какая-то фантастика. (...) Вот это последнее, что меня удивило. А так понятно, что всякие Таиланды и Мальдивы – это понятно, красиво", – добавил он.

А ранее Эмин Агаларов и казахстанский рэпер Jah Khalib выпустили дуэтную композицию "Любимая". Агаларов опубликовал небольшой отрывок выступления с этой песней и получил шквал комментариев о своей личной жизни. 

Айсулу Омарова
