Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес
10 августа у Центрального стадиона Алматы, где пройдет долгожданный концерт Дженнифер Лопес, алматинцы встретили зрителей из разных городов и стран, сообщает Zakon.kz.
Среди поклонников – Надежда Седнева из Петропавловска. Она приехала не с пустыми руками, а с особенным подарком – портретом певицы, выполненным в авторской технике.
"Очень хочу вручить его лично. Надеюсь, что будет такая возможность. Для меня это не просто подарок, а знак уважения и восхищения ее творчеством", – рассказала Надежда.
Ее история – лишь одна из множества, которые сегодня создают в Алматы атмосферу радости, предвкушения и большой любви к музыке.
Ранее сообщалось, какая атмосфера царит в Алматы перед концертом Дженнифер Лопес.
