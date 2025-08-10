Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес

10 августа у Центрального стадиона Алматы, где пройдет долгожданный концерт Дженнифер Лопес, алматинцы встретили зрителей из разных городов и стран, сообщает Zakon.kz.

Среди поклонников – Надежда Седнева из Петропавловска. Она приехала не с пустыми руками, а с особенным подарком – портретом певицы, выполненным в авторской технике.

"Очень хочу вручить его лично. Надеюсь, что будет такая возможность. Для меня это не просто подарок, а знак уважения и восхищения ее творчеством", – рассказала Надежда.

Ее история – лишь одна из множества, которые сегодня создают в Алматы атмосферу радости, предвкушения и большой любви к музыке.

