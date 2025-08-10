#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес

портрет для Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 18:16 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
10 августа у Центрального стадиона Алматы, где пройдет долгожданный концерт Дженнифер Лопес, алматинцы встретили зрителей из разных городов и стран, сообщает Zakon.kz.

Среди поклонников – Надежда Седнева из Петропавловска. Она приехала не с пустыми руками, а с особенным подарком – портретом певицы, выполненным в авторской технике.

"Очень хочу вручить его лично. Надеюсь, что будет такая возможность. Для меня это не просто подарок, а знак уважения и восхищения ее творчеством", – рассказала Надежда.

Ее история – лишь одна из множества, которые сегодня создают в Алматы атмосферу радости, предвкушения и большой любви к музыке.

Ранее сообщалось, какая атмосфера царит в Алматы перед концертом Дженнифер Лопес.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
