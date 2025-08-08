Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Артистка Светлана Айтбаева, мама Димаша Кудайбергена, опубликовала новую серию фотографий со дня свадьбы дочери Раушан и ее супруга Ермахана, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями она поделилась в Instagram.
Пользователи продолжают поздравлять пару и желать благополучия:
– Желаю паре молодой дожить до золотой свадьбы.
– Будьте счастливы. Вы очень красивая и гармоничная пара.
– Пусть молодежь будет счастлива! Пусть будут правнуки!
Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.
Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.
