Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками

Артистка Светлана Айтбаева, мама Димаша Кудайбергена, опубликовала новую серию фотографий со дня свадьбы дочери Раушан и ее супруга Ермахана, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями она поделилась в Instagram.

Пользователи продолжают поздравлять пару и желать благополучия:

– Желаю паре молодой дожить до золотой свадьбы. – Будьте счастливы. Вы очень красивая и гармоничная пара. – Пусть молодежь будет счастлива! Пусть будут правнуки!

Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.



Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.