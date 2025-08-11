#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери

Раушан Кудайберген, Димаш, Светлана Айтбаева, свадьба , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 00:38 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Артистка Светлана Айтбаева, мама Димаша Кудайбергена, прокомментировала наряд дочери Раушан, который она выбрала на проводы невесты, сообщает Zakon.kz.

В публикации она описала образ дочери – казахской девушки через элементы национального наряда и символику традиций.

"Казахская девушка… Приталенный красный камзол, словно образ девичьей жизни, как цветок. Белое платье с оборками – символ вольности, в которой она выросла…Серебряный пояс, пять браслетов, ожерелье и серьги, шаштау – отражение светлых и праздничных дней казахской девушки, наполненных красотой и великолепием", – написала артистка под постом. 

Несколько месяцев назад стало известно, что сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. А 1 августа 2025 года Раушан разместила серию снимков с важного свадебного обряда – Кудалык.

Известно, что жених Раушан родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

Айсулу Омарова
