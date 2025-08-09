#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ремонт в доме Кайрата Нуртаса возмутил пользователей в соцсетях

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 03:59 Фото: Instagram/kair_n
Ремонт в доме казахстанского певца Кайрата Нуртаса привлек внимание подписчиков его жены – актрисы Жулдыз Абдукаримовой. Она поделилась на своей странице фрагментами этого процесса, сообщает Zakon.kz.

Больше всего фолловеров возмутило то, что Кайрат Нуртас не помогает жене в ремонте дома.

Дело в том, что Жулдыз находится на большом сроке беременности, поэтому часть пользователей возмущена отсутствием поддержки со стороны мужа:

  • "Почему Кайрат не помогает?";
  • "Где муж, крутой певец, а она сама бегает? Или он не будет жить с ней?";
  • "Бедняжка, так жалко ее. Скоро рожать, хочется все-таки уюта и комфорта".

При этом есть комментарии со словами поддержки:

"Жулдыз, молодец! Надеюсь, у тебя много сил! Желаю скорее переехать в новый дом!".

Сама актриса на вопросы подписчиков о муже не реагирует.

Ранее беременная супруга Кайрата Нуртаса восхитила поклонников новым видео.

Аксинья Титова
