Ремонт в доме Кайрата Нуртаса возмутил пользователей в соцсетях
Фото: Instagram/kair_n
Ремонт в доме казахстанского певца Кайрата Нуртаса привлек внимание подписчиков его жены – актрисы Жулдыз Абдукаримовой. Она поделилась на своей странице фрагментами этого процесса, сообщает Zakon.kz.
Больше всего фолловеров возмутило то, что Кайрат Нуртас не помогает жене в ремонте дома.
Дело в том, что Жулдыз находится на большом сроке беременности, поэтому часть пользователей возмущена отсутствием поддержки со стороны мужа:
- "Почему Кайрат не помогает?";
- "Где муж, крутой певец, а она сама бегает? Или он не будет жить с ней?";
- "Бедняжка, так жалко ее. Скоро рожать, хочется все-таки уюта и комфорта".
При этом есть комментарии со словами поддержки:
"Жулдыз, молодец! Надеюсь, у тебя много сил! Желаю скорее переехать в новый дом!".
Сама актриса на вопросы подписчиков о муже не реагирует.
Ранее беременная супруга Кайрата Нуртаса восхитила поклонников новым видео.
