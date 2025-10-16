#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сын Кайрата Нуртаса заявил, что готов работать курьером

Казахстанский певец, семья, дети, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 03:30 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская актриса и жена певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram-stories родительский диалог со своим сыном Ханом, сообщает Zakon.kz.

Мама мальчика выяснила, что он уже хочет получать собственные деньги и для этого готов работать курьером. В ответ на это, Жулдыз предложила ему другую работу:

"Ты же просил летом работать? Вот я и нашла тебе работу. Я буду тебя снимать в свой Instagram-аккаунт и за это тебе буду платить… Курьером тебя не возьмут, у тебя возраст не подходит".

Как признался сам Хан, он хочет привозить людям еду, катаясь на велосипеде. Все это для того, чтобы помочь маме накопить на новый автомобиль.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"У меня на депозите сейчас 500 тысяч тенге. Они мне на будущее… Курьер – единственная доступная мне работа. Руки, ноги есть, телефон есть", – поделился мальчик.

Он искренне считает, что деньги нужно зарабатывать трудом.

Ранее выяснилось, что в семье Кайрата Нуртаса случилось пополнение.

Аксинья Титова
