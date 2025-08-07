#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Культура и шоу-бизнес

"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет

Дочь, Динара Сатжан, танец, Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 20:02 Фото: pexels
Младшая дочь казахстанской ведущей Динары Сатжан исполнила танец под композицию Birthday поп-дивы Дженнифер Лопес. Старания Дианы оказались не напрасны. Многочисленная аудитория ее мамы выразила восхищение, сообщает Zakon.kz.
  • Какая Диана артистичная и эффектная.
  • Дианочка, с днем рождения, малышка! Пусть все твои мечты исполняются! Любим.
  • Надеемся, что Джей Ло увидит и лайкнет нашу харизматичную девочку, балерину! Так держать.
  • Какая молодец! Энергия, харизма просто огонь!
  • Талантливая во всем.
  • Красавица, – отмечают пользователи Сети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 20:02
"Почему не прикрылась" и "Красотки": казахстанцы обсуждают Сатжан и Лопес после концерта

Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 20:02
Что нужно знать зрителям о концерте Дженнифер Лопес в Алматы

Ранее акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери
Культура и шоу-бизнес
19:39, Сегодня
"Расскажу вам больше": мама Раушан Кудайберген поделилась эмоциями после свадьбы дочери
Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта
Культура и шоу-бизнес
19:23, Сегодня
Слово Абая звучит в соцсетях: стартовал челлендж к юбилею великого поэта
"Открывайся миру, но не растворяйся в нем": Давлетяров тронул Сеть поздравлением сына с 18-летием
Культура и шоу-бизнес
18:40, Сегодня
"Открывайся миру, но не растворяйся в нем": Давлетяров тронул Сеть поздравлением сына с 18-летием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: