"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет

Фото: pexels

Младшая дочь казахстанской ведущей Динары Сатжан исполнила танец под композицию Birthday поп-дивы Дженнифер Лопес. Старания Дианы оказались не напрасны. Многочисленная аудитория ее мамы выразила восхищение, сообщает Zakon.kz.

