"Надеемся, Джей Ло увидит!": танец дочери Динары Сатжан покорил Казнет
Фото: pexels
Младшая дочь казахстанской ведущей Динары Сатжан исполнила танец под композицию Birthday поп-дивы Дженнифер Лопес. Старания Дианы оказались не напрасны. Многочисленная аудитория ее мамы выразила восхищение, сообщает Zakon.kz.
- Какая Диана артистичная и эффектная.
- Дианочка, с днем рождения, малышка! Пусть все твои мечты исполняются! Любим.
- Надеемся, что Джей Ло увидит и лайкнет нашу харизматичную девочку, балерину! Так держать.
- Какая молодец! Энергия, харизма просто огонь!
- Талантливая во всем.
- Красавица, – отмечают пользователи Сети.
Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.
Ранее акимат Алматы отчитался о подготовке к грандиозному концерту Дженнифер Лопес.
