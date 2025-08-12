#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Культура и шоу-бизнес

"Как девочка из "Леона": дочь Баян Алагузовой поразила подписчиков сменой имиджа

Дочь Баян Алагузововой, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 05:30 Фото: instagram/aissaulebakytbek
Дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек опубликовала фотографии в Instagram-аккаунте. На новых фото блогерша показала короткую стрижку, сопроводив ее провокационной подписью, сообщает Zakon.kz.

Новую публикацию Айсауле Бакытбек подписала так:

"Месть – блюдо, которое лучше подавать холодным".

Стильный и привлекающий внимание пост не остался без комментариев. Подписчики сравнили образ Айсауле с героиней фильма "Леон" в исполнении Натали Портман:

  • "Круто. Как девочка из фильма "Леон".
  • "На последней фотографии вы копия мамы".
  • "Айса, вы красотка невероятная".

Айсауле не прокомментировала, что побудило ее к кардинальной смене имиджа, но ее образ оценили многие.

Ранее мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дженнифер Энистон вспомнила о любовном треугольнике с Питтом и Джоли
Культура и шоу-бизнес
07:58, Сегодня
Дженнифер Энистон вспомнила о любовном треугольнике с Питтом и Джоли
Дату выхода мультфильма "Шрек 5" снова перенесли
Культура и шоу-бизнес
07:45, Сегодня
Дату выхода мультфильма "Шрек 5" снова перенесли
Мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери
Культура и шоу-бизнес
00:38, 12 августа 2025
Мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: