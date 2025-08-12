Гитарист Дженнифер Лопес неожиданно нагрянул в гости к незнакомой семье в Алматы

Член команды американской певицы Дженнифер Лопес – басист Брэндон Браун (Pastor Funk) – во время пребывания с гастролями в Алматы зашел в гости к местной семье, сообщает Zakon.kz.

Видео активно распространяют в соцсетях. Pastor Funk тоже поделился им в своих stories в Instagram.

Автор ролика написала:

"Они остановились в отеле Swissotel, он находится возле нас, племянник играет там в баскетбол. И вот они там сдружились. И он привел его к нам домой. Мы были в шоке".

В комментариях алматинка поделилась, что о таком визите они узнали за 15 минут.

Хозяева дома назвали Брэндона Брауна добродушным и открытым. Судя по дастархану на видео, его сытно покормили и отвезли обратно в отель, вручив саркыт.

Ролик вызвал массу теплых отзывов казахстанцев как в адрес музыканта, так и в адрес семьи:

А че так можно было что ли? Крууто, это наши только могут так, молодцы

Он единственный не отказался и пошел в гости. Он тоже открытый, хороший человек. Бота, так рады, что именно к вам зашли в гости

Пакет с саркытом у него в руках – это так душевно и по-нашему

Спасибо вам. Это очень мило. Очень важно. Вы за всех казахстанцев отдувались прям

Вы за всех нас показали наше гостеприимство

Коп коп Рахмет! Одна семья ответила за всех казахстанцев!

Носки и пакет – это супер

Коротко о том как американец стал казахом за один день

Милотаааа нереальная, и он такой простой, просто взял и пришел

А другая алматинка, между тем, ждет от команды Джей Ло кадры, на которых запечатлено, как она дарит ей портрет певицы на ковре ручной работы.