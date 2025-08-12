Гитарист Дженнифер Лопес неожиданно нагрянул в гости к незнакомой семье в Алматы
Член команды американской певицы Дженнифер Лопес – басист Брэндон Браун (Pastor Funk) – во время пребывания с гастролями в Алматы зашел в гости к местной семье, сообщает Zakon.kz.
Видео активно распространяют в соцсетях. Pastor Funk тоже поделился им в своих stories в Instagram.
Автор ролика написала:
"Они остановились в отеле Swissotel, он находится возле нас, племянник играет там в баскетбол. И вот они там сдружились. И он привел его к нам домой. Мы были в шоке".
В комментариях алматинка поделилась, что о таком визите они узнали за 15 минут.
Хозяева дома назвали Брэндона Брауна добродушным и открытым. Судя по дастархану на видео, его сытно покормили и отвезли обратно в отель, вручив саркыт.
Ролик вызвал массу теплых отзывов казахстанцев как в адрес музыканта, так и в адрес семьи:
- А че так можно было что ли? Крууто, это наши только могут так, молодцы
- Он единственный не отказался и пошел в гости. Он тоже открытый, хороший человек. Бота, так рады, что именно к вам зашли в гости
- Пакет с саркытом у него в руках – это так душевно и по-нашему
- Спасибо вам. Это очень мило. Очень важно. Вы за всех казахстанцев отдувались прям
- Вы за всех нас показали наше гостеприимство
- Коп коп Рахмет! Одна семья ответила за всех казахстанцев!
- Носки и пакет – это супер
- Коротко о том как американец стал казахом за один день
- Милотаааа нереальная, и он такой простой, просто взял и пришел
А другая алматинка, между тем, ждет от команды Джей Ло кадры, на которых запечатлено, как она дарит ей портрет певицы на ковре ручной работы.
