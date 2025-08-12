#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Культура и шоу-бизнес

Гитарист Дженнифер Лопес неожиданно нагрянул в гости к незнакомой семье в Алматы

гитарист Дженнифер Лопес идет из гостей в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:04 Фото: Instagram/bota_aaa_
Член команды американской певицы Дженнифер Лопес – басист Брэндон Браун (Pastor Funk) – во время пребывания с гастролями в Алматы зашел в гости к местной семье, сообщает Zakon.kz.

Видео активно распространяют в соцсетях. Pastor Funk тоже поделился им в своих stories в Instagram.

Автор ролика написала:

"Они остановились в отеле Swissotel, он находится возле нас, племянник играет там в баскетбол. И вот они там сдружились. И он привел его к нам домой. Мы были в шоке".

В комментариях алматинка поделилась, что о таком визите они узнали за 15 минут.

Хозяева дома назвали Брэндона Брауна добродушным и открытым. Судя по дастархану на видео, его сытно покормили и отвезли обратно в отель, вручив саркыт.

Ролик вызвал массу теплых отзывов казахстанцев как в адрес музыканта, так и в адрес семьи:

  • А че так можно было что ли? Крууто, это наши только могут так, молодцы
  • Он единственный не отказался и пошел в гости. Он тоже открытый, хороший человек. Бота, так рады, что именно к вам зашли в гости
  • Пакет с саркытом у него в руках – это так душевно и по-нашему
  • Спасибо вам. Это очень мило. Очень важно. Вы за всех казахстанцев отдувались прям
  • Вы за всех нас показали наше гостеприимство
  • Коп коп Рахмет! Одна семья ответила за всех казахстанцев!
  • Носки и пакет – это супер
  • Коротко о том как американец стал казахом за один день
  • Милотаааа нереальная, и он такой простой, просто взял и пришел

А другая алматинка, между тем, ждет от команды Джей Ло кадры, на которых запечатлено, как она дарит ей портрет певицы на ковре ручной работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Битва за VIP-зону: в Алматы фанаты Дженнифер Лопес не поделили места за 200 тысяч
Культура и шоу-бизнес
13:30, Сегодня
Битва за VIP-зону: в Алматы фанаты Дженнифер Лопес не поделили места за 200 тысяч
"Энрике Иглесиас – казах?" Соцсети обсуждают казахстанского вайнера и его "испанское прошлое"
Культура и шоу-бизнес
12:16, Сегодня
"Энрике Иглесиас – казах?" Соцсети обсуждают казахстанского вайнера и его "испанское прошлое"
Дженнифер Лопес отреагировала на подарок казахстанки и исполнила ее мечту
Культура и шоу-бизнес
12:02, Сегодня
Дженнифер Лопес отреагировала на подарок казахстанки и исполнила ее мечту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: