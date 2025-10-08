#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Он был размером с вертолет!": Дженнифер Лопес вспомнила кузнечика на сцене в Алматы

Дженнифер Лопес, поп-дива, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:37 Фото: Instagram/jlo
Мегазвезда Дженнифер Лопес стала гостем одного из популярнейших американских шоу Tonight Show. Актриса и ведущий Джимми Фэллон обсудили курьезный случай, произошедший с Лопес на концерте в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Немного предыстории. 10 августа 2025 года в Алматы завершилось мировое турне поп-дивы. Более 20 тысяч зрителей собрались на Центральном стадионе города и получили колоссальное удовольствие от музыкального вечера. Одним из обсуждаемых моментов стал кузнечик, забравшийся на шею певицы. Этот курьезный случай произошел именно тогда, когда Лопес снимали крупным планом. Видео молниеносно разлетелись по Казнету.

"Он на ней бесплатно": как кузнечик стал звездой концерта Джей Ло в Алматы

Лопес вспомнила эту историю с улыбкой на лице. Она пояснила, что изначально даже не поняла, что на ней кто-то сидит.

По ее словам, в лучах прожекторов действительно было видно много мошек.

"Сначала мне показалось, что он просто касается меня и улетает. А потом как поняла: нет, он карабкается по мне!"Дженнифер Лопес

Далее, продолжая смеяться, модель уточнила, что кузнечик щекотал ее своими ножками. Но, как профессионал, в ее голове было лишь одно: "Нужно просто закончить песню".

"Когда я его смахнула и увидела в свете прожекторов, оказалось, что он размером с вертолет!" – заключила она. Повторив несколько раз слова про вертолет.

Также Фэллон показал еще одно видео с концерта в Варшаве. Тогда Лопес потеряла юбку на сцене.

Комментаторы живо отозвались на видео, поделившись своими яркими впечатлениями. Пользователи из Казахстана также оставили свои отзывы.

  • Наш знаменитый кузнечик.
  • Love you JLO. От кузнечика.
  • Концерт в Алматы был невероятным.
  • Наверное, у кузнечика больше нет мечты.

Немного ранее Лопес рассказала о лучшем событии в ее жизни. Как оказалось, им стал развод с актером Беном Аффлеком. "Я стала более осознанной, я уже не та, что была год или полтора назад", – заявила она.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
