Третья жена Игоря Николаева нарвалась на комплименты
На опубликованном видео 42-летняя жена известного композитора Игоря Николаева предстала в белом обтягивающем платье с длинным разрезом.
Затем Проскурякова опубликовала совместную с супругом фотографию, под которой оставила трогательную запись:
"Эта любовь выбрала нас…"
Вместе с тем Юлия показала некоторых гостей семейного торжества Владимира и Натальи.
"Это был прекрасный день! День любви и вновь сказанных клятв верности, двух любящих людей... Еще раз поздравляем вас с годовщиной! Спасибо за шикарный, светлый, добрый праздник!" – обратилась Проскурякова к Преснякову и Подольской.
Подписчики жены Николаева буквально осыпали ее комплиментами. Также они отметили, что Игорю и Владимиру очень повезло с половинками:
- "Юля очень красивая".
- "Какая вы красивая, супер".
- "Шикарный образ! Вы очень красивая!"
- "Красавица! Будьте самой счастливой!"
- "Ого… Юля, вы куда такая красивая и одна".
- "Платье подчеркивает Юлину уникальность... Прелесть!"
- "Юля Николаева – самая естественная, самая прекрасная на этом празднике! Дышит счастьем!"
- "У Преснякова и у Игоря Николаева хорошие жены. Каким-то добром от них веет. Верные и надежные спутницы".
- "Роскошная пара – Юленька и Игорь Юрьевич! Элегантные, стильные, красивые! Безграничного счастья и любви вашей замечательной семье!"
- "Игорь Николаев, берегите свое сокровище! Бог вас любит! Настоящая, без фальши, скромная, любящая, талантливая Юленька! Какая у вас прекрасная дочь Вероничка! Только в любви рождаются такие ангелы! Будьте счастливы, любимы, здоровья вашей семье!"
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