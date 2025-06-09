Третья жена Игоря Николаева нарвалась на комплименты

Российская певица Юлия Проскурякова 6 июня 2025 года продемонстрировала своим подписчикам в Instagram наряд, который выбрала на роскошную свадьбу Владимира Преснякова и Натальи Подольской, и нарвалась на комплименты, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео 42-летняя жена известного композитора Игоря Николаева предстала в белом обтягивающем платье с длинным разрезом.

Затем Проскурякова опубликовала совместную с супругом фотографию, под которой оставила трогательную запись:

"Эта любовь выбрала нас…"

Вместе с тем Юлия показала некоторых гостей семейного торжества Владимира и Натальи.

"Это был прекрасный день! День любви и вновь сказанных клятв верности, двух любящих людей... Еще раз поздравляем вас с годовщиной! Спасибо за шикарный, светлый, добрый праздник!" – обратилась Проскурякова к Преснякову и Подольской.

Подписчики жены Николаева буквально осыпали ее комплиментами. Также они отметили, что Игорю и Владимиру очень повезло с половинками:

"Юля очень красивая".

"Какая вы красивая, супер".

"Шикарный образ! Вы очень красивая!"

"Красавица! Будьте самой счастливой!"

"Ого… Юля, вы куда такая красивая и одна".

"Платье подчеркивает Юлину уникальность... Прелесть!"

"Юля Николаева – самая естественная, самая прекрасная на этом празднике! Дышит счастьем!"

"У Преснякова и у Игоря Николаева хорошие жены. Каким-то добром от них веет. Верные и надежные спутницы".

"Роскошная пара – Юленька и Игорь Юрьевич! Элегантные, стильные, красивые! Безграничного счастья и любви вашей замечательной семье!"

"Игорь Николаев, берегите свое сокровище! Бог вас любит! Настоящая, без фальши, скромная, любящая, талантливая Юленька! Какая у вас прекрасная дочь Вероничка! Только в любви рождаются такие ангелы! Будьте счастливы, любимы, здоровья вашей семье!"

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Владимир Пресняков и Наталья Подольская 5 июня 2025 года сыграли вторую свадьбу в честь 20-летия отношений. Позднее счастливая певица опубликовала серию снимков с роскошного семейного торжества. Позднее Подольская отметила, что фотографий со свадьбы очень много, но в карусель Instagram помещаются только 20.