#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.75
626.43
6.71
Культура и шоу-бизнес

Виделись до свадьбы всего три раза: Арман Давлетяров поделился историей своей любви

медиаменджер Арман Давлетяров с женой Мавжудой, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 09:35 Фото: Instagram/arman_dav
Казахстанский и российский медиа менеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров 22 августа 2025 года трогательно обратился к своей жене Мавжуде, сообщает Zakon.kz.

И на это есть веская причина – пара празднует 22 года семейной жизни.

"Красивые цифры – 22.22. Мы виделись всего три раза до нашей свадьбы. Первый – когда мы познакомились. Я помню твой дрожащий голос, как ты краснела, а я и сам очень волновался. Второй – когда выбирали свадебное платье и объездили всю Москву. И третий – уже в день свадьбы, когда один из друзей шепнул мне на ухо: "Как ты можешь жениться на девушке, которую совсем не знаешь? Ты что, дурак?". Мало кто верил в нас. Иногда и мы сами сомневались. Но год за годом чувства приходили. Через уважение, доброту, заботу и веру. С появлением детей они только крепли. Сегодня у нас четверо сыновей и одна долгожданная дочь – и это наше самое большое благословение", – написал Давлетяров.

По его словам, они прошли многое: светлые дни и трудные времена, взлеты и падения.

"И сегодня мы – больше, чем просто муж и жена. Мавжуда, ты – мой тыл, моя опора, моя радость и мое счастье. Благодарю Всевышнего за то, что именно с тобой мне подарена эта жизнь. Ведь из миллионов женщин вокруг он выбрал именно тебя! Дай нам Всевышний пройти еще много лет вместе: вырастить детей, увидеть внуков и правнуков, быть рядом каждый день. И даже когда я иногда бурчу, когда уставший, или слишком эмоциональный, или болею – ты остаешься рядом. Всегда. И в этом все счастье моей жизни. Спасибо тебе, родная, за все", – обратился к жене экс-генеральный директор Муз-ТВ.

Год назад, в день предыдущей годовщины, он поделился с подписчиками, что не сам выбрал себе жену – в этом ему помогла мама. Также Давлетяров рассказывал, как Мавжуда помогала вырваться семье из нищеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
07:57, Сегодня
"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
Звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
Звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями
Младший сын Розы Рымбаевой снялся в новом клипе
Культура и шоу-бизнес
03:40, 22 августа 2025
Младший сын Розы Рымбаевой снялся в новом клипе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: