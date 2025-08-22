Виделись до свадьбы всего три раза: Арман Давлетяров поделился историей своей любви

Казахстанский и российский медиа менеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров 22 августа 2025 года трогательно обратился к своей жене Мавжуде, сообщает Zakon.kz.

И на это есть веская причина – пара празднует 22 года семейной жизни.

"Красивые цифры – 22.22. Мы виделись всего три раза до нашей свадьбы. Первый – когда мы познакомились. Я помню твой дрожащий голос, как ты краснела, а я и сам очень волновался. Второй – когда выбирали свадебное платье и объездили всю Москву. И третий – уже в день свадьбы, когда один из друзей шепнул мне на ухо: "Как ты можешь жениться на девушке, которую совсем не знаешь? Ты что, дурак?". Мало кто верил в нас. Иногда и мы сами сомневались. Но год за годом чувства приходили. Через уважение, доброту, заботу и веру. С появлением детей они только крепли. Сегодня у нас четверо сыновей и одна долгожданная дочь – и это наше самое большое благословение", – написал Давлетяров.

По его словам, они прошли многое: светлые дни и трудные времена, взлеты и падения.

"И сегодня мы – больше, чем просто муж и жена. Мавжуда, ты – мой тыл, моя опора, моя радость и мое счастье. Благодарю Всевышнего за то, что именно с тобой мне подарена эта жизнь. Ведь из миллионов женщин вокруг он выбрал именно тебя! Дай нам Всевышний пройти еще много лет вместе: вырастить детей, увидеть внуков и правнуков, быть рядом каждый день. И даже когда я иногда бурчу, когда уставший, или слишком эмоциональный, или болею – ты остаешься рядом. Всегда. И в этом все счастье моей жизни. Спасибо тебе, родная, за все", – обратился к жене экс-генеральный директор Муз-ТВ.

Год назад, в день предыдущей годовщины, он поделился с подписчиками, что не сам выбрал себе жену – в этом ему помогла мама. Также Давлетяров рассказывал, как Мавжуда помогала вырваться семье из нищеты.