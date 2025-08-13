"Всегда ваш": Арман Давлетяров обратился к подписчикам в связи с важным событием
Фото: Instagram/arman_dav
Казахстанский и российский медиа менеджер, заслуженный деятель Казахстана, бывший генеральный директор российского телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров сегодня, 13 августа 2025 года, празднует юбилей – 55 лет, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим событием он опубликовал пост, подводящий итог прожитым годам.
"Сегодня, 13 августа, мне исполняется 55. Каждый год – как ступень лестницы, ведущей вверх. Где-то я бежал, перепрыгивая через две, где-то поднимался медленно, держась за перила. Но главное – я всегда шел вперед. 55 – это не возраст. Это качество жизни. Это тысячи встреч, решений, ошибок и побед. Это умение падать и подниматься. Терять и находить. И главное – это знание: в любом возрасте можно начать с чистого листа. Мои 55 – это не итог, а новая глава", – написал Давлетяров в Instagram.
Он выразил благодарность тем, кто был рядом, поддерживал его и тем, кто бросал вызов.
"Спасибо одним – за сказку, другим – за встряску. Благодарен Создателю за весь мой путь – и за прямые дороги, и за те, что вели через бурю. Все это сделало меня тем, кем я есть сегодня. Сегодня я живу с верой и любовью ко Всевышнему. Альхамдулиллях. С уважением и благодарностью к каждому прожитому дню. Пусть впереди будет еще больше открытий, счастливых мгновений и радостей. И пусть мой опыт, слова и дела будут опорой для тех, кто идет этой дорогой рядом со мной. Спасибо вам за внимание, особое отношение и любовь. Поверьте – это взаимно. Всегда ваш, Арман Давлетяров", – заключил именинник.
Он также опубликовал видео подборку с кадрами из разных периодов жизни, начиная с детства.
Подписчики Давлетярова не поскупились на поздравления:
- Арман братишка с днем рождения вас поздравляю! Будьте здоровы и счастливы! Живите долго!
- Денсаулыгыныз мыкты болсын,отбасынызга амандык,бакытты узак гумырлы болыныз,арман максаттарынызга жете бериниз
- Арман мырза, туған күніңізбен құттықтаймын! Сізге зор денсаулық, отбасыңа амандық, шаңырағыңа береке тілеймін. Әрдайым осындай жүрегіңізде иман, өжетті, айбатты, ақжарқын, рухы биік болып жүре беріңіз. Әумин!
- С Юбилеем! Всех вам благ!
- Арманчик, с юбилеем, дорогой! Силы Божественной любви желаю и доброты этого мира! – певица Катя Лель
- С юбилеем! Будь здоров и счастлив! – дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев.
А 7 августа 2025 года Арман поздравлял сына Аята с 18-летием.
