#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Культура и шоу-бизнес

"Всегда ваш": Арман Давлетяров обратился к подписчикам в связи с важным событием

российский и казахстанский медиа менеджер Арман Давлетяров с собакой, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 09:31 Фото: Instagram/arman_dav
Казахстанский и российский медиа менеджер, заслуженный деятель Казахстана, бывший генеральный директор российского телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров сегодня, 13 августа 2025 года, празднует юбилей – 55 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим событием он опубликовал пост, подводящий итог прожитым годам.

"Сегодня, 13 августа, мне исполняется 55. Каждый год – как ступень лестницы, ведущей вверх. Где-то я бежал, перепрыгивая через две, где-то поднимался медленно, держась за перила. Но главное – я всегда шел вперед. 55 – это не возраст. Это качество жизни. Это тысячи встреч, решений, ошибок и побед. Это умение падать и подниматься. Терять и находить. И главное – это знание: в любом возрасте можно начать с чистого листа. Мои 55 – это не итог, а новая глава", – написал Давлетяров в Instagram.

Он выразил благодарность тем, кто был рядом, поддерживал его и тем, кто бросал вызов.

"Спасибо одним – за сказку, другим – за встряску. Благодарен Создателю за весь мой путь – и за прямые дороги, и за те, что вели через бурю. Все это сделало меня тем, кем я есть сегодня. Сегодня я живу с верой и любовью ко Всевышнему. Альхамдулиллях. С уважением и благодарностью к каждому прожитому дню. Пусть впереди будет еще больше открытий, счастливых мгновений и радостей. И пусть мой опыт, слова и дела будут опорой для тех, кто идет этой дорогой рядом со мной. Спасибо вам за внимание, особое отношение и любовь. Поверьте – это взаимно. Всегда ваш, Арман Давлетяров", – заключил именинник.

Он также опубликовал видео подборку с кадрами из разных периодов жизни, начиная с детства.

Подписчики Давлетярова не поскупились на поздравления:

  • Арман братишка с днем рождения вас поздравляю! Будьте здоровы и счастливы! Живите долго!
  • Денсаулыгыныз мыкты болсын,отбасынызга амандык,бакытты узак гумырлы болыныз,арман максаттарынызга жете бериниз
  • Арман мырза, туған күніңізбен құттықтаймын! Сізге зор денсаулық, отбасыңа амандық, шаңырағыңа береке тілеймін. Әрдайым осындай жүрегіңізде иман, өжетті, айбатты, ақжарқын, рухы биік болып жүре беріңіз. Әумин!
  • С Юбилеем! Всех вам благ!
  • Арманчик, с юбилеем, дорогой! Силы Божественной любви желаю и доброты этого мира! – певица Катя Лель
  • С юбилеем! Будь здоров и счастлив! – дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев.

А 7 августа 2025 года Арман поздравлял сына Аята с 18-летием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: