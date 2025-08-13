"Лучшие проекты": Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом

50-летний российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз. Дочь Лебедева родилась 12 августа 2025 года. У блогера есть четыре дочери и шесть сыновей от разных женщин, сообщает Zakon.kz.

Изначально новость появилась в социальных сетях. Затем сам ведущий подтвердил появившуюся информацию и опубликовал фото с младенцем.

"Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!" – гласит подпись к его посту.

Примечательно, что эпатажный Лебедев часто называет себя лучшим отцом на свете и заявляет, что "просто всегда принимает и любит детей".

Демография страны держится на вас, Артемий! Поздравляю.

Работаете над демографией лучше всех!

Лучшие проекты – это твои дети!

Долго рендер проходил? Наши поздравления.

Внезапно, поздравляю.

Ждем "13 друзей Лебедева".

Вот это настоящий люкс.

Футбольная команда в полном составе!

