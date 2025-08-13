#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Культура и шоу-бизнес

"Лучшие проекты": Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом

Артемий Лебедев, рождение ребенка, 11, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 17:23 Фото: Instagram/temalebedev
50-летний российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз. Дочь Лебедева родилась 12 августа 2025 года. У блогера есть четыре дочери и шесть сыновей от разных женщин, сообщает Zakon.kz.

Изначально новость появилась в социальных сетях. Затем сам ведущий подтвердил появившуюся информацию и опубликовал фото с младенцем.

"Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!" – гласит подпись к его посту.

Примечательно, что эпатажный Лебедев часто называет себя лучшим отцом на свете и заявляет, что "просто всегда принимает и любит детей".

  • Демография страны держится на вас, Артемий! Поздравляю.
  • Работаете над демографией лучше всех!
  • Лучшие проекты – это твои дети!
  • Долго рендер проходил? Наши поздравления.
  • Внезапно, поздравляю.
  • Ждем "13 друзей Лебедева".
  • Вот это настоящий люкс.
  • Футбольная команда в полном составе!

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал многодетным отцом. Возлюбленная артиста Валентина Иванова родила ему дочь 2 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой
Культура и шоу-бизнес
14:06, Сегодня
Филипп Киркоров шокировал подписчиков свежим фото с дочкой
Брат Айжан Байзаковой объявил о разводе
Культура и шоу-бизнес
13:28, Сегодня
Брат Айжан Байзаковой объявил о разводе
"Скорая есть?": Сергей Лазарев не справился с фанатами на концерте
Культура и шоу-бизнес
12:34, Сегодня
"Скорая есть?": Сергей Лазарев не справился с фанатами на концерте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: