"Лучшие проекты": Артемий Лебедев в 11-й раз стал отцом
50-летний российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз. Дочь Лебедева родилась 12 августа 2025 года. У блогера есть четыре дочери и шесть сыновей от разных женщин, сообщает Zakon.kz.
Изначально новость появилась в социальных сетях. Затем сам ведущий подтвердил появившуюся информацию и опубликовал фото с младенцем.
"Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!" – гласит подпись к его посту.
Примечательно, что эпатажный Лебедев часто называет себя лучшим отцом на свете и заявляет, что "просто всегда принимает и любит детей".
- Демография страны держится на вас, Артемий! Поздравляю.
- Работаете над демографией лучше всех!
- Лучшие проекты – это твои дети!
- Долго рендер проходил? Наши поздравления.
- Внезапно, поздравляю.
- Ждем "13 друзей Лебедева".
- Вот это настоящий люкс.
- Футбольная команда в полном составе!
