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Артемий Лебедев высказался против удаленки

Работа, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 08:38 Фото: Telegram/Артемий Лебедев
Российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник Артемий Лебедев выступил против удаленного формата работы, сообщает Zakon.kz.

Видео на этот счет, вперемешку с нецензурной лексикой, дизайнер разместил на своей странице в Instagram. По его мнению, профессионально расти и получать ценные знания можно только будучи в коллективе и через живое общение.

"Человек растет профессионально, когда находится рядом со своими коллегами. А находясь за пределами коллектива можно продержаться немного, но новых знаний не заработаешь и скиллы не разовьешь", – убежден Лебедев.

С его слов, будучи на удаленке человек тратит уже имеющиеся ресурсы, а получать новые знания можно только в процессе нетворкинга. В пример он привел выставки, где непременно участвуют многие организации, а люди съезжаются на них, невзирая на расстояние.

"И это все делается во имя общения и налаживания отношений. Потому что через зум налаживать отношения просто нецелесообразно", – подытожил он свою речь в пользу офлайн-формата работы.

Ранее в одном из крупнейших в мире производителей вычислительной техники – американской компании Dell потребовали абсолютно всем сотрудникам вернуться в офис. С 3 марта там отменяют удаленный и гибридный графики работы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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