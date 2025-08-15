Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану
Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Братишка известного исполнителя Димаша Кудайбергена Мансур опубликовал небольшое видео прогулки под дождем в столице Казахстана. Небольшой ролик нашел широкий отклик среди многочисленной аудитории музыканта, сообщает Zakon.kz.
В кадре 18-летний Мансур шагает по центральной улице Астаны, а затем останавливается и созерцает главную достопримечательность города – смотровую башню "Байтерек".
Комментаторы с разных частей света молниеносно откликнулись на новый пост музыканта и заявили, что хотели бы увидеть Казахстан своими глазами.
- Красиво.
- Это восхитительно.
- Мансур стал широкоплечим, как Димаш. Оба брата красавцы и талантливые.
- Хочу увидеть эту прекрасную страну. Привет из Аргентины.
- Прекрасный Казахстан.
- Природа решила, что там скучновато, и подкинула немного "экшена"!
- Шикарный вид. Удачи в творчестве.
- Дружественный привет из Франции.
- Ты становишься все красивее! Наслаждайся своей юностью, не спеши... Очень красиво играл на свадьбе, необычный инструмент такой, красивое звучание!
