Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану

Братишка известного исполнителя Димаша Кудайбергена Мансур опубликовал небольшое видео прогулки под дождем в столице Казахстана. Небольшой ролик нашел широкий отклик среди многочисленной аудитории музыканта, сообщает Zakon.kz.

В кадре 18-летний Мансур шагает по центральной улице Астаны, а затем останавливается и созерцает главную достопримечательность города – смотровую башню "Байтерек".

Комментаторы с разных частей света молниеносно откликнулись на новый пост музыканта и заявили, что хотели бы увидеть Казахстан своими глазами.

Красиво.

Это восхитительно.

Мансур стал широкоплечим, как Димаш. Оба брата красавцы и талантливые.

Хочу увидеть эту прекрасную страну. Привет из Аргентины.

Прекрасный Казахстан.

Природа решила, что там скучновато, и подкинула немного "экшена"!

Шикарный вид. Удачи в творчестве.

Дружественный привет из Франции.

Ты становишься все красивее! Наслаждайся своей юностью, не спеши... Очень красиво играл на свадьбе, необычный инструмент такой, красивое звучание!

