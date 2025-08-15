#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Культура и шоу-бизнес

Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану

Мансур Кудайберген, видео, прогулка под дождем, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:02 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Братишка известного исполнителя Димаша Кудайбергена Мансур опубликовал небольшое видео прогулки под дождем в столице Казахстана. Небольшой ролик нашел широкий отклик среди многочисленной аудитории музыканта, сообщает Zakon.kz.

В кадре 18-летний Мансур шагает по центральной улице Астаны, а затем останавливается и созерцает главную достопримечательность города – смотровую башню "Байтерек".

Комментаторы с разных частей света молниеносно откликнулись на новый пост музыканта и заявили, что хотели бы увидеть Казахстан своими глазами.

  • Красиво.
  • Это восхитительно.
  • Мансур стал широкоплечим, как Димаш. Оба брата красавцы и талантливые.
  • Хочу увидеть эту прекрасную страну. Привет из Аргентины.
  • Прекрасный Казахстан.
  • Природа решила, что там скучновато, и подкинула немного "экшена"!
  • Шикарный вид. Удачи в творчестве.
  • Дружественный привет из Франции.
  • Ты становишься все красивее! Наслаждайся своей юностью, не спеши... Очень красиво играл на свадьбе, необычный инструмент такой, красивое звучание!

Ранее 51-летняя заслуженная артистка России Юлия Кончаловская поделилась с поклонниками новыми фотографиями с 87-летним супругом, режиссером Андреем Кончаловским. А также призналась в любви мужу и городу всех влюбленных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
16:32, Сегодня
"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев
Игорь Крутой и Полина Гагарина сообщили поклонникам хорошую новость
Культура и шоу-бизнес
16:28, Сегодня
Игорь Крутой и Полина Гагарина сообщили поклонникам хорошую новость
Юлия Высоцкая призналась в любви 87-летнему Андрею Кончаловскому из Парижа
Культура и шоу-бизнес
10:35, Сегодня
Юлия Высоцкая призналась в любви 87-летнему Андрею Кончаловскому из Парижа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: