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Культура и шоу-бизнес

Мансур Кудайберген очаровал поклонников знаменитого брата

Мансур Кудайберген очаровал поклонников знаменитого брата, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:40 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Казахстанский музыкант и автор песен Мансур Кудайберген опубликовал серию новых снимков и очаровал поклонников знаменитого брата – всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Мансур поделился в Instagram накануне, 30 июня 2025 года.

"Играю соло "Kieli Meken", даже не двигаясь", – написал единственный братишка Димаша.

На публикацию отреагировали не только подписчики Мансура, но и поклонники его звездного брата:

  • "Вау! Фото – огонь!"
  • "Настоящая рок-звезда".
  • "Музыка говорит сама за себя".
  • "Мансур – будущий успешный, милый инструменталист".
  • "Божественная юность. Мансур, тебя ждет прекрасное будущее".
  • "Отлично, Мансур! И мне нравится твой образ, повседневный и элегантный".
  • "Прекрасного будущего тебе, дорогой Мансур. Играй неустанно и радуй всех".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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