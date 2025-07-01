Мансур Кудайберген очаровал поклонников знаменитого брата

Казахстанский музыкант и автор песен Мансур Кудайберген опубликовал серию новых снимков и очаровал поклонников знаменитого брата – всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Мансур поделился в Instagram накануне, 30 июня 2025 года.

"Играю соло "Kieli Meken", даже не двигаясь", – написал единственный братишка Димаша.

На публикацию отреагировали не только подписчики Мансура, но и поклонники его звездного брата:

"Вау! Фото – огонь!"

"Настоящая рок-звезда".

"Музыка говорит сама за себя".

"Мансур – будущий успешный, милый инструменталист".

"Божественная юность. Мансур, тебя ждет прекрасное будущее".

"Отлично, Мансур! И мне нравится твой образ, повседневный и элегантный".

"Прекрасного будущего тебе, дорогой Мансур. Играй неустанно и радуй всех".

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