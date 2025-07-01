Мансур Кудайберген очаровал поклонников знаменитого брата
Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Казахстанский музыкант и автор песен Мансур Кудайберген опубликовал серию новых снимков и очаровал поклонников знаменитого брата – всемирно известного исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями Мансур поделился в Instagram накануне, 30 июня 2025 года.
"Играю соло "Kieli Meken", даже не двигаясь", – написал единственный братишка Димаша.
На публикацию отреагировали не только подписчики Мансура, но и поклонники его звездного брата:
- "Вау! Фото – огонь!"
- "Настоящая рок-звезда".
- "Музыка говорит сама за себя".
- "Мансур – будущий успешный, милый инструменталист".
- "Божественная юность. Мансур, тебя ждет прекрасное будущее".
- "Отлично, Мансур! И мне нравится твой образ, повседневный и элегантный".
- "Прекрасного будущего тебе, дорогой Мансур. Играй неустанно и радуй всех".
Ранее мы писали, что Димаш и Зарина Алтынбаева побывали на концерте Хосе Каррераса в Алматы.
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