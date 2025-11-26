#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мансуру Кудайбергену пришлось оправдываться за фото у "Байтерека"

Мансур Кудайберген, артист, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 13:55 Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Казахстанский музыкант и автор песен Мансур Кудайберген пользуется огромной популярностью у поклонников, не уступая своему знаменитому старшему брату Димашу. Его аккаунты в социальных сетях активно просматривают многочисленные подписчики, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 ноября 2025 года он опубликовал новую фотографию. В кадре Кудайберген стоит на фоне одного из главных символов Астаны и Казахстана – монумента "Байтерек".

К снимку идет краткая подпись: "summer".

Если большинство пользователей выразили восхищение и передали приветы с разных уголков земли, то одна подписчица сделала небольшое замечание.

"В смысле summer? У нас зима", – написала она.

Мансур Кудайберген решил ответить на возмущение и объясниться:

"Пару месяцев назад снял фото".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 13:55
"Мамина гордость": Светлана Айтбаева показала, как вырос младший брат Димаша

Немного ранее младшая сестра Димаша Кудайбергена опубликовала серию фотографий с гастролей по Испании. Публикация Раушан вызвала шквал теплых комментариев со стороны ее многочисленных поклонников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
