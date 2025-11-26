Мансуру Кудайбергену пришлось оправдываться за фото у "Байтерека"
Фото: Instagram/mansur_qudaibergen
Казахстанский музыкант и автор песен Мансур Кудайберген пользуется огромной популярностью у поклонников, не уступая своему знаменитому старшему брату Димашу. Его аккаунты в социальных сетях активно просматривают многочисленные подписчики, сообщает Zakon.kz.
Так, 25 ноября 2025 года он опубликовал новую фотографию. В кадре Кудайберген стоит на фоне одного из главных символов Астаны и Казахстана – монумента "Байтерек".
К снимку идет краткая подпись: "summer".
Если большинство пользователей выразили восхищение и передали приветы с разных уголков земли, то одна подписчица сделала небольшое замечание.
"В смысле summer? У нас зима", – написала она.
Мансур Кудайберген решил ответить на возмущение и объясниться:
"Пару месяцев назад снял фото".
Немного ранее младшая сестра Димаша Кудайбергена опубликовала серию фотографий с гастролей по Испании. Публикация Раушан вызвала шквал теплых комментариев со стороны ее многочисленных поклонников.
