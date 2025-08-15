#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Поклонники не узнали помолодевшего Николая Баскова

Российский певец, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 03:59 Фото: Instagram/nikolaibaskov
48-летний российский певец Николай Басков поразил подписчиков свежими кадрами из поездки в Шанхай, сообщает Zakon.kz.

Подписчики Баскова в Instagram обратили внимание на непривычную форму лица артиста. Мнения аудитории разделились: одни поклонники заподозрили звезду в пластической операции, а другие – в излишнем редактировании собственных фото.

Фото: Instagram/nikolaibaskov

  • Господи, а что с ним случилось?
  • С пластикой явно перестарался.
  • Помолодел, схуднул что ли?
  • Что у него с лицом?

Нашлись и преданные фанаты, влюбленные в артиста, которые засыпали его комплиментами и готовы принимать любым.

Ранее Максим Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму.

Аксинья Титова
