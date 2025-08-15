Поклонники не узнали помолодевшего Николая Баскова
Фото: Instagram/nikolaibaskov
48-летний российский певец Николай Басков поразил подписчиков свежими кадрами из поездки в Шанхай, сообщает Zakon.kz.
Подписчики Баскова в Instagram обратили внимание на непривычную форму лица артиста. Мнения аудитории разделились: одни поклонники заподозрили звезду в пластической операции, а другие – в излишнем редактировании собственных фото.
Фото: Instagram/nikolaibaskov
- Господи, а что с ним случилось?
- С пластикой явно перестарался.
- Помолодел, схуднул что ли?
- Что у него с лицом?
Нашлись и преданные фанаты, влюбленные в артиста, которые засыпали его комплиментами и готовы принимать любым.
Ранее Максим Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript