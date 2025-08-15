Поклонники не узнали помолодевшего Николая Баскова

48-летний российский певец Николай Басков поразил подписчиков свежими кадрами из поездки в Шанхай, сообщает Zakon.kz.

Подписчики Баскова в Instagram обратили внимание на непривычную форму лица артиста. Мнения аудитории разделились: одни поклонники заподозрили звезду в пластической операции, а другие – в излишнем редактировании собственных фото.

Фото: Instagram/nikolaibaskov

Господи, а что с ним случилось?

С пластикой явно перестарался.

Помолодел, схуднул что ли?

Что у него с лицом?

Нашлись и преданные фанаты, влюбленные в артиста, которые засыпали его комплиментами и готовы принимать любым.

