Том Круз отказался от премии, которую вручает Дональд Трамп

Голливудский актер Том Круз отклонил приглашение на вручение престижной премии Центра Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, причиной отказа стали несовпадения в рабочем графике актера.

На этой неделе президент США Дональд Трамп огласил имена лауреатов 48-й ежегодной премии, церемония которой состоится в оперном театре Центра Кеннеди в Вашингтоне. Сам Трамп отметил, что лично участвовал в отборе кандидатов и исключил из списка тех, кто ему не симпатичен.

В число награжденных в 2025 году вошли: рок-группа Kiss, бродвейский актер Майкл Кроуфорд, кантри-певец Джордж Стрейт, актер Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор. Том Круз, хотя и был среди номинантов, в итоге решил не участвовать в церемонии.

Трамп подчеркнул, что считает нынешний состав лауреатов "замечательным" и добавил, что всегда мечтал сам получить эту награду, но "почему-то так и не удостоился".

