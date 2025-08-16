#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Том Круз отказался от премии, которую вручает Дональд Трамп

Том Круз, премия, Трамп , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 19:35 Фото: Instagram/tomcruise
Голливудский актер Том Круз отклонил приглашение на вручение престижной премии Центра Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, причиной отказа стали несовпадения в рабочем графике актера.

На этой неделе президент США Дональд Трамп огласил имена лауреатов 48-й ежегодной премии, церемония которой состоится в оперном театре Центра Кеннеди в Вашингтоне. Сам Трамп отметил, что лично участвовал в отборе кандидатов и исключил из списка тех, кто ему не симпатичен.

В число награжденных в 2025 году вошли: рок-группа Kiss, бродвейский актер Майкл Кроуфорд, кантри-певец Джордж Стрейт, актер Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор. Том Круз, хотя и был среди номинантов, в итоге решил не участвовать в церемонии.

Трамп подчеркнул, что считает нынешний состав лауреатов "замечательным" и добавил, что всегда мечтал сам получить эту награду, но "почему-то так и не удостоился".

Ранее стало известно, сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
