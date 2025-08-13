Дочь Алагузовой рассказала, чем пахнет Кайрат Нуртас
Фото: Instagram/kair_n
Айсауле Бакытбек, дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, рассказала о своей новой страсти – парфюмерии. Об этом она поделилась в интервью с главным редактором журнала Tatler Kazakhstan и парфюмерным любителем Анарой Кукиевой, сообщает Zakon.kz.
Айсауле анонсировала интервью на своей странице в Instagram:
"В этом особенном выпуске мы говорим о парфюмах, которые умеют влюблять, будить воспоминания и рассказывать истории без слов. Разбираем любимые ароматы казахстанских знаменитостей и узнаем, как выбрать запах, который станет отражением вашей личности и оставит незабываемый след", – пишет Айсауле у себя на страничке в Instagram.
Кроме всего прочего, Айсауле неожиданно привела в пример парфюмерные предпочтения певца Кайрата Нуртаса:
"Я сегодня зашла в Code De Vie (магазин нишевой парфюмерии) и смотрела духи, ко мне подошла консультант сделать фото. Она сказала: "Как классно, сфоткалась с вами, а вот буквально минуту назад сфоткалась с Кайратом Нуртасом". Я у нее спрашиваю: какие он духи купил? Он, оказывается, пользуется Creed, какими-то суперредкими", – рассказала блогер.
Ранее Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript