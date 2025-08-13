#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Культура и шоу-бизнес

Дочь Алагузовой рассказала, чем пахнет Кайрат Нуртас

Казахстанский певец, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 03:59 Фото: Instagram/kair_n
Айсауле Бакытбек, дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, рассказала о своей новой страсти – парфюмерии. Об этом она поделилась в интервью с главным редактором журнала Tatler Kazakhstan и парфюмерным любителем Анарой Кукиевой, сообщает Zakon.kz.

Айсауле анонсировала интервью на своей странице в Instagram:

"В этом особенном выпуске мы говорим о парфюмах, которые умеют влюблять, будить воспоминания и рассказывать истории без слов. Разбираем любимые ароматы казахстанских знаменитостей и узнаем, как выбрать запах, который станет отражением вашей личности и оставит незабываемый след", – пишет Айсауле у себя на страничке в Instagram.

Кроме всего прочего, Айсауле неожиданно привела в пример парфюмерные предпочтения певца Кайрата Нуртаса:

"Я сегодня зашла в Code De Vie (магазин нишевой парфюмерии) и смотрела духи, ко мне подошла консультант сделать фото. Она сказала: "Как классно, сфоткалась с вами, а вот буквально минуту назад сфоткалась с Кайратом Нуртасом". Я у нее спрашиваю: какие он духи купил? Он, оказывается, пользуется Creed, какими-то суперредкими", – рассказала блогер.

Ранее Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанец оправдался за букет, который свалился на голову Джей Ло на концерте в Алматы
Культура и шоу-бизнес
00:51, 14 августа 2025
Казахстанец оправдался за букет, который свалился на голову Джей Ло на концерте в Алматы
Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу детей: Кайрат Нуртас не пришел
Культура и шоу-бизнес
23:40, 13 августа 2025
Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу детей: Кайрат Нуртас не пришел
Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой
Культура и шоу-бизнес
22:05, 13 августа 2025
Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: