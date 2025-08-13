Дочь Алагузовой рассказала, чем пахнет Кайрат Нуртас

Фото: Instagram/kair_n

Айсауле Бакытбек, дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, рассказала о своей новой страсти – парфюмерии. Об этом она поделилась в интервью с главным редактором журнала Tatler Kazakhstan и парфюмерным любителем Анарой Кукиевой, сообщает Zakon.kz.

Айсауле анонсировала интервью на своей странице в Instagram: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek) "В этом особенном выпуске мы говорим о парфюмах, которые умеют влюблять, будить воспоминания и рассказывать истории без слов. Разбираем любимые ароматы казахстанских знаменитостей и узнаем, как выбрать запах, который станет отражением вашей личности и оставит незабываемый след", – пишет Айсауле у себя на страничке в Instagram. Кроме всего прочего, Айсауле неожиданно привела в пример парфюмерные предпочтения певца Кайрата Нуртаса: "Я сегодня зашла в Code De Vie (магазин нишевой парфюмерии) и смотрела духи, ко мне подошла консультант сделать фото. Она сказала: "Как классно, сфоткалась с вами, а вот буквально минуту назад сфоткалась с Кайратом Нуртасом". Я у нее спрашиваю: какие он духи купил? Он, оказывается, пользуется Creed, какими-то суперредкими", – рассказала блогер. Ранее Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей.

