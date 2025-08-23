#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Чумаков из больницы обратился к Рудковской и Плющенко

Алексей Чумаков в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 07:33 Фото: Instagram/alexchumakoff
Певец Алексей Чумаков опубликовал видео из больницы и поблагодарил за поддержку семейную пару Рудковская – Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее певец перенес экстренную операцию на позвоночнике – два межпозвоночных диска лопнули и сдавили спинной мозг. А 22 августа на своей странице в Instagram Чумаков опубликовал видео из больницы.

Алексей показал, как проходит его восстановление после тяжелой операции. Певец поблагодарил всех, кто был рядом, особенно супругу Юлию Ковальчук.

"Спасибо каждому доктору, медсестре, нянечке и каждому, кто со мной в жизни, на сцене, в зрительном зале! Даст Бог, скоро снова смогу носить на руках своих девочек! Старшая терпеливо ждет, средняя терпеливо напоминает, младшая пока успешно отвлекается!" – написал Алексей.

В конце текста словами-благодарности певец отдельно отметил Яну Рудковскую и Евгения Плющенко.

В скором времени специально для детей в возрасте от пяти до восьми лет выходит мультсериал "Пэрис и щенки", в главной роли которого выступит наследница миллионов Пэрис Хилтон.

Фото Алия Абди
Алия Абди
