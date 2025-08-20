Прохор Шаляпин ошеломил фанатов: первый клип за 10 лет
Фото: instagram/shalyapin_official
Известный артист Прохор Шаляпин представил первый видеоклип за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz.
Новый трек для певца написал композитор Ибрагим Аушев, известный сотрудничеством с популярными исполнителями. Он и выложил фрагмент на своей странице в Instagram.
Премьеру сопровождает клип, который вышел на всех цифровых площадках. Авторы проекта называют видео "самым ярким музыкальным событием уходящего года".
Ранее мы сообщали, что Алексей Чумаков едва не остался инвалидом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript