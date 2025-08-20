#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.33
626.99
6.71
Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин ошеломил фанатов: первый клип за 10 лет

Прозор Шаляпин, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 20:43 Фото: instagram/shalyapin_official
Известный артист Прохор Шаляпин представил первый видеоклип за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Новый трек для певца написал композитор Ибрагим Аушев, известный сотрудничеством с популярными исполнителями. Он и выложил фрагмент на своей странице в Instagram.

Премьеру сопровождает клип, который вышел на всех цифровых площадках. Авторы проекта называют видео "самым ярким музыкальным событием уходящего года".

Ранее мы сообщали, что Алексей Чумаков едва не остался инвалидом.

Асель Аукешева
