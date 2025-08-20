Прохор Шаляпин ошеломил фанатов: первый клип за 10 лет

Известный артист Прохор Шаляпин представил первый видеоклип за последние 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Новый трек для певца написал композитор Ибрагим Аушев, известный сотрудничеством с популярными исполнителями. Он и выложил фрагмент на своей странице в Instagram.

Премьеру сопровождает клип, который вышел на всех цифровых площадках. Авторы проекта называют видео "самым ярким музыкальным событием уходящего года".



