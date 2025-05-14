Прохор Шаляпин улетел на Бали с молодой спутницей

Российский певец Прохор Шаляпин улетел на Бали. Артист объявил, что находится "в вынужденной миграции", поскольку в столице "аномальные майские морозы", сообщает Zakon.kz.

Спасаться от непогоды артист намерен не в одиночестве, а в компании женщины. Он частично познакомил ее с поклонниками.

В ролике из бассейна, которым Шаляпин поделился в Instagram, он назвал спутницу "молодой подругой".

"Дорога была достаточно утомительна. И я со своей молодой подругой – вот она – губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она!", – навел камеру на спутницу Шаляпин.

Ранее звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно.

