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Культура и шоу-бизнес

Прохор Шаляпин улетел на Бали с молодой спутницей

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 05:40 Фото: Instagram/shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин улетел на Бали. Артист объявил, что находится "в вынужденной миграции", поскольку в столице "аномальные майские морозы", сообщает Zakon.kz.

Спасаться от непогоды артист намерен не в одиночестве, а в компании женщины. Он частично познакомил ее с поклонниками.

В ролике из бассейна, которым Шаляпин поделился в Instagram, он назвал спутницу "молодой подругой".

"Дорога была достаточно утомительна. И я со своей молодой подругой – вот она – губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она!", – навел камеру на спутницу Шаляпин.

Ранее звезда "Папиных дочек" показала лицо третьего ребенка, рожденного тайно.

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Аксинья Титова
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