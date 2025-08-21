Василиса Володина порекомендовала город для встречи Путина с Зеленским

Известный российский астролог Василиса Володина просчитала идеальный, на ее взгляд, город для встречи президентов России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Поиски оптимального города для встречи двух президентов начались после того, как Дональд Трамп озвучил условия трехсторонней встречи. С его слов, он присоединится к главам двух государств после саммита Путин – Зеленский.

Так, по мнению Володиной, следующий этап мирных переговоров имел бы хорошие перспективы в подходящем городе между 44-м и 56-м градусами восточной долготы.

"Мне самым подходящим кажется Абу-Даби", – рассказала астролог в своем Telegram-канале 20 августа.

Она посоветовала в целом рассматривать Объединенные Арабские Эмираты.

А для саммита Путин – Зеленский – Трамп турецкие СМИ предложили стамбульский аэропорт имени Ататюрка.