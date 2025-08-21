#АЭС в Казахстане
Василиса Володина порекомендовала город для встречи Путина с Зеленским

Встреча Путина и Зеленского, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 07:25 Фото: pixabay
Известный российский астролог Василиса Володина просчитала идеальный, на ее взгляд, город для встречи президентов России и Украины, сообщает Zakon.kz.

Поиски оптимального города для встречи двух президентов начались после того, как Дональд Трамп озвучил условия трехсторонней встречи. С его слов, он присоединится к главам двух государств после саммита Путин – Зеленский.

Так, по мнению Володиной, следующий этап мирных переговоров имел бы хорошие перспективы в подходящем городе между 44-м и 56-м градусами восточной долготы.

"Мне самым подходящим кажется Абу-Даби", – рассказала астролог в своем Telegram-канале 20 августа.

Она посоветовала в целом рассматривать Объединенные Арабские Эмираты.

А для саммита Путин – Зеленский – Трамп турецкие СМИ предложили стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 21 августа: удача на вашей стороне
Советы
08:08, Сегодня
Гороскоп на 21 августа: удача на вашей стороне
Эксперты назвали признаки пивного алкоголизма
Советы
23:47, 20 августа 2025
Эксперты назвали признаки пивного алкоголизма
Уют, питание и прогулки: на что обратить внимание владельцам собак этой осенью
Советы
21:32, 20 августа 2025
Уют, питание и прогулки: на что обратить внимание владельцам собак этой осенью
