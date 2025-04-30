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Культура и шоу-бизнес

"Евровидение-2025" запрещает выносить на сцену флаги ЛГБТ

На &quot;Евровидении&quot; запретят участникам демонстрировать ЛГБТ флаги, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 02:44 Фото: Instagram/eurovision
В мае этого года организаторы песенного конкурса "Евровидение" запретят участникам демонстрировать символику ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

За несколько недель до проведения конкурса в швейцарском Базеле медиа-компания EBU, занимающаяся организацией "Евровидения", обновила свои правила использования флагов и символов на шоу, пишет издание PinkNews.

Теперь конкурсанты могут брать на сцену, для интервью и в зону объявления результатов только флаг страны, которую они представляют. Организаторы объясняют это "желанием внести ясность для зрителей и делегаций".

"Мы хотели найти баланс, который позволит нашим зрителям и артистам выразить свой энтузиазм и самобытность, и в то же время обеспечить большую ясность для делегаций в отношении официальных пространств", – рассказали в оргкомитете конкурса.

Полуфиналы "Евровидения – 2025" пройдут в швейцарском Базеле 13 и 15 мая. Большой финал запланирован на 17 мая.

После возвращения Дональда Трампа к власти Голливуд начал меняться под давлением его консервативной политики. Теперь киностудия отказывается от боевиков и ЛГБТ-фильмов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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