Культура и шоу-бизнес

Полина Диброва прокомментировала развод

Развод Полины Дибровой с Дмитрием Дибровым, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 01:38 Фото: Instagram/polinadibrova
22 августа Полина Диброва впервые публично прокомментировала развод с Дмитрием Дибровым, сообщает Zakon.kz.

После того как адвокаты Полины и Дмитрия Дибровых подтвердили грядущий развод, ни он, ни она долго не давали внятных комментариев. Первой молчание прервала Полина. На своей странице в Instagram, женщина дала понять: разговоры в Сети – правда.

"Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается", – написала она.

Диброва подчеркнула, что сохраняет к бывшему мужу глубокое уважение и благодарность, и обратилась к подписчикам с просьбой прекратить негативные комментарии в его адрес.

"Я впечатлена мужской силой этого человека. Сила в молчании", – загадочно написала Полина.

Кроме того, женщина дала понять, что не собирается оставлять попытки пиара на громкой фамилии без внимания. Все, по ее словам, фиксируется ее адвокатами.

Сейчас Полина вместе с детьми находится в Турции, где семья отдыхает перед началом учебного года. 1 сентября они вернутся в Москву, чтобы вместе отправиться на школьную линейку.

"У меня новый путь. Я так решила, так чувствую и так хочу. Впереди – воспитание сыновей, туда я и направляю свою энергию. Прошу уважать мое решение", – заключила Диброва.

21 августа Наташа Королёва и Тарзан отметили 22 года совместной жизни.

Алия Абди
Алия Абди
