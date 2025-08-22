#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Культура и шоу-бизнес

Сестренка Димаша Кудайбергена показала трогательное видео со своей свадьбы

Сестренка Димаша Кудайбергена показала трогательное видео со своей свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 12:44 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, которая в начале августа 2025 года покинула родительский дом, опубликовала в Instagram трогательное видео со своей свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Совместной публикацией 23-летняя Раушан Кудайберген и 25-летний Ермахан Аймахан поделились накануне, 21 августа.

Подписчиков Раушан и многомиллионную армию поклонников Димаша умилили свадебные кадры. Они пожелали молодоженам счастья и назвали сказочно красивой парой:

  • "Будьте счастливы!"
  • "Сказочно красивая пара!"
  • "Прекрасная свадьба. Будьте счастливы".
  • "Как это завораживающе красиво! Свадьба года".
  • "Брат, береги свою красивую невесту. Будьте счастливы".
  • "Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как и ваша пара".
  • "Свояк Димаша похож на его младшего брата. Будьте счастливы".
  • "Какие все красивые! Какая сказочная церемония. Желаю вам жить долго и счастливо!"

Также из страницы Ермахана стало известно, что он на свадьбе посвятил Раушан песню.

Нежная композиция тронула сердца фолловеров семьи Кудайберген.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 12:44
Раскрыта личность жениха сестренки Димаша Кудайбергена

10 августа 2025 года Мансур Кудайберген сообщил, что клип на песню, которую он с братом Димашем исполнил на узату сестры Раушан, вышел на YouTube-канале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Виделись до свадьбы всего три раза: Арман Давлетяров поделился историей своей любви
Культура и шоу-бизнес
09:35, Сегодня
Виделись до свадьбы всего три раза: Арман Давлетяров поделился историей своей любви
"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
07:57, Сегодня
"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
Звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
Звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: