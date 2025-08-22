Сестренка Димаша Кудайбергена показала трогательное видео со своей свадьбы

Единственная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, которая в начале августа 2025 года покинула родительский дом, опубликовала в Instagram трогательное видео со своей свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Совместной публикацией 23-летняя Раушан Кудайберген и 25-летний Ермахан Аймахан поделились накануне, 21 августа.

Подписчиков Раушан и многомиллионную армию поклонников Димаша умилили свадебные кадры. Они пожелали молодоженам счастья и назвали сказочно красивой парой:

"Будьте счастливы!"

"Сказочно красивая пара!"

"Прекрасная свадьба. Будьте счастливы".

"Как это завораживающе красиво! Свадьба года".

"Брат, береги свою красивую невесту. Будьте счастливы".

"Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как и ваша пара".

"Свояк Димаша похож на его младшего брата. Будьте счастливы".

"Какие все красивые! Какая сказочная церемония. Желаю вам жить долго и счастливо!"

Также из страницы Ермахана стало известно, что он на свадьбе посвятил Раушан песню.

Нежная композиция тронула сердца фолловеров семьи Кудайберген.

Материал по теме Раскрыта личность жениха сестренки Димаша Кудайбергена

10 августа 2025 года Мансур Кудайберген сообщил, что клип на песню, которую он с братом Димашем исполнил на узату сестры Раушан, вышел на YouTube-канале.